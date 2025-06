Montecreto, oggi l’ultimo saluto a Giuliano Bosi

Si terrà questa mattina alle 10, nell’oratorio di Rovinella, il funerale di Giuliano Bosi, per tutti Nino, sessantenne autotrasportatore in pensione e campione di ruzzola, morto sabato scorso nel frontale sulla Pedemontana, nei pressi di Spilamberto, mentre si recava ad Acquasparta di Terni per partecipare al campionato italiano a squadre. In auto con lui viaggiava un suo collega lanciatore, anch’esso del Gruppo sportivo Rovinella , rimasto ferito. La salma giungerà dalle camere ardenti dell’ospedale di Pavullo dove, giovedì sera è stato recitato il santo rosario con una vasta partecipazione. Questa mattina, nell’oratorio di Rovinella, sarà posta una scatola nella quale sarà possibile inserire scritti che raccontano episodi divertenti compiuti da Nino. Perché - dice chi lo conosceva - ne ha combinate tante con la sua ironia. I lanciatori del Rovinella di A e di B, che al campionato ad Acquasparta si ritritarono dalle gare quando appresero della disgrazia, saranno tutti presenti alla cerimonia funebre con indosso la maglia del Gruppo sportivo. Giuliano Bosi ha lasciato la mamma Albertina, la moglie Rosanna, i figli Debora e Alex, i fratelli Maurizio ed Emanuela, altri parenti e un’infinità di amici.

w. b.