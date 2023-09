Montecreto, operaio di 61 anni muore travolto da un palo

Modena, 20 settembre 2023 – Incidente mortale sul lavoro a Montecreto dove un operaio di 61 anni ha perso la vita travolto da un palo. L’incidente intorno alle 13.15 in via del Parco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora stanno ricostruendo la dinamica della tragedia. Pare che a Montecreto tre operai stessero intervenendo su dei cavi della linea telefonica, quando, appunto, uno di questi ha travolto la vittima. Sul posto anche un’ambulanza e l’elicottero del 118, ma per l’uomo non c’erano più speranze.