Montecreto, seggiovia chiusa Manca il nullaosta: polemiche

Rimandata l’apertura prevista della seggiovia Stellaro. Il sindaco Leandro Bonucchi lo ha comunicato ai cittadini sabato scorso con un post sui social. "Nonostante il collaudo sia stato effettuato il 25 luglio scorso – ha scritto – con esito positivo, non è ancora pervenuta la firma sul documento del nullaosta per autorizzare l’apertura. Questa situazione – ha precisato – crea disagio tanto all’Amministrazione comunale, che ha fatto il necessario per ottenere l’apertura, quanto ai turisti e ai gestori del rifugio Cervarola già pronti per salire in quota. Chiediamo all’agenzia Anfisa, soggetto preposto ad autorizzare l’apertura, di accelerare la pratica firmando il nullaosta rendendo così operativa la seggiovia". Simone Pelloni, consigliere regionale della Lega, punta il dito contro il Comune, che giudica "causa dei ritardi nella programmazione ed esecuzione delle opere di collaudo nonostante i cospicui finanziamenti della Regione concessi per l’ammodernamento dell’impianto. Dopo quella invernale salta anche la stagione estiva della seggiovia di Montecreto". Per Pelloni, arrivare al collaudo il 25 luglio, quando gli altri impianti a fune lo hanno fatto a inizio mese "significa non aver fatto nulla per salvare la stagione. Per il Comune – afferma – è sempre colpa di qualcun altro, mentre simili disservizi, con le precedenti amministrazioni, non si sono mai verificati. C’è da chiedersi, allora, se i soldi stanziati dalla Regione siano stati ben spesi".

w.b.