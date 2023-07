Montefiorino, al via il potenziamento dell’energia rinnovabile negli impianti pubblici

L’amministrazione di Montefiorino vuole battere i rapidi cambiamenti climatici e la continua fluttuazione dei prezzi energetici e interviene per la riconversione dei suoi impianti pubblici più energivori. Con un investimento di oltre mezzo milione di euro, interamente finanziato dal programma operativo nazionale imprese e competitività 2014-2020, avviso C.S.E 2022, al quale il Comune ha partecipato con successo presentando tre progetti, si sta ultimando un piano di efficientamento dei principali edifici di sua proprietà. Rocca, Polo sportivo e presto anche nel Polo scolastico, i cui lavori sono iniziati appena concluse le scuole per poter terminare prima della loro riapertura a settembre, risulteranno dotate di pompe di calore, che sfruttano fonti di energia rinnovabile per riscaldare e raffreddare gli edifici. In Rocca, i cui lavori sono stati ultimati a fine aprile, nel Palazzetto dello sport, dove sono stati terminati all’inizio del mese scorso, l’installazione di pompe di calore ha rivoluzionato il sistema di riscaldamento, garantendo un notevole risparmio energetico e un comfort termico ottimale per i fruitori, apportando benefici in termini di sostenibilità. Con la scelta di utilizzare fonti di energia rinnovabile, Montefiorino registrerà una significativa riduzione delle emissioni di anidride carbonica. "L’installazione delle pompe di calore – spiega il sindaco Maurizio Paladini - riflette il nostro impegno per la sostenibilità. Vogliamo ridurre l’impatto ambientale del nostro paese e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2 fissati dagli accordi di Kyoto, che riteniamo fondamentali per il futuro del nostro pianeta Terra, speriamo di dare una boccata di ossigeno al bilancio comunale che in questi ultimi anni ha subito un duro contraccolpo dal caro bollette. Il progetto relativo alle tre strutture dimostra che possiamo combinare risparmio, comfort e responsabilità ambientale". Il primo impianto ad essere installato (150mila euro) ha interessato la Rocca medioevale, dove si è provveduto anche alla sostituzione dell’illuminazione tradizionale con apparecchi Led.

Alberto Greco