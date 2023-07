Montefiorino, camion perde il carico: imbrattati 16 chilometri di strada

Ha destato preoccupazione tra la popolazione di Montefiorino e tra gli automobilisti e quanti si sono trovati a transitare ieri lungo la strada 468, la colorazione rossiccia assunta in vari tratti dal manto stradale. Danneggiato un lungo tratto di circa 16 chilometri che, partendo dal bivio per Savoniero, dalla località chiamata localmente ’I Boschi’, conduce all’abitato della frazione di Vitriola e poi sale verso Frassinoro. Il fatto è accaduto intorno a mezzogiorno, quando un camion cisterna di una ditta ceramica ha perso materiale liquido, probabilmente argilloso, cospargendo del suo contenuto parte della careggiata e, in alcuni tratti, l’intera strada. "Sicuramente – confermano i cantonieri della Provincia intervenuti sul posto – non si è trattato assolutamente della perdita di un rifiuto, ma di una materia prima, anche se ancora non se ne è accertata la natura. Comunque è escluso avesse carattere inquinante". I primi ad essere informati dell’accaduto sono stati i carabinieri di Montefiorino che hanno immediatamente allertato il Servizio viabilità e manutenzione stradale dell’Amministrazione Provinciale, che a sua volta ha avvertito la ditta proprietaria del camion cisterna. E nel tardo pomeriggio la ditta si è premurata di porre rimedio, facendo giungere da Reggio una società specializzata nella pulizia e messa in sicurezza della strada. La vicenda, fortunatamente, non ha provocato incidenti e non ha reso necessario il ricorso alla interruzione del transito dei mezzi, ma a causa del manto sdrucciolevole in alcuni punti i cantonieri hanno provveduto a collocare opportune segnalazioni di rallentamento e attenzione, in prossimità delle curve.

Alberto Greco