Montefiorino, nuova sede per la protezione civile

Dopo anni in cui è stata ospitata presso la sede municipale, la Protezione Civile di Montefiorino avrà finalmente una sua casa e potrà appoggiarsi su un Gruppo di Volontari locali qualificato. Sabato 15 marzo, infatti, verrà inaugurata alle 11.30 la Nuova struttura di Protezione Civile con una cerimonia che si concluderà con un pranzo benefico a sostegno del Gruppo locale di Protezione Civile.

"Il nuovo Gruppo di volontari di Protezione Civile – ci dice il coordinatore Tiziano Albergucci – attualmente è costituito da 15 persone ed è stato istituito nel luglio 2024 con delibera del Consiglio comunale. Questi mesi sono stati importanti per sviluppare tutta la parte burocratica. Mancano gli ultimi dettagli, tra cui il corso base al quale dovranno partecipare tutti i volontari, che si concluderà con la consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Da quel momento ogni volontario diventerà ad ogni effetto operativo. Il corso si farà tra fine marzo e inizi aprile in presenza a Montefiorino".

La nuova struttura, destinata alla prima accoglienza, va a completare l’area di ammassamento del capoluogo ubicata in via Gaggio di sopra (polo sportivo), costituita dal campo di calcio (tendopoli), palazzetto dello sport di 1.050 metri quadrati (dormitorio con annessi servizi), ostello dotato di 16 camere con bagno, foresteria completa di cucina, servizi e sala da pranzo di circa 140 metri quadrati, piazzola elisoccorso e ampi spazi per il parcheggio e a sosta dei mezzi di soccorso.

"Con la struttura di prima accoglienza – dice il sindaco Maurizio Paladini - completiamo l’area di ammassamento comunale a servizio dei cittadini in caso di calamità naturale, mentre con la costituzione del Gruppo volontari di Protezione Civile, di cui fa parte anche il consigliere comunale delegato Robj Linari, verrà fornito un supporto concreto alla popolazione per superare le difficoltà provocate dai sempre più frequenti eventi climatici straordinari, in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale".

L’opera, il cui collaudo verrà effettuato nelle prossime settimane, è costata 120.000 euro, 100mila di quali come contributo a fondo perduto della Regione Emilia-Romagna e 20.000 stornati da fondi del bilancio comunale. Per l’inaugurazione interverrà, oltre alle autorità locali, anche Rita Nicolini, direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

Alberto Greco