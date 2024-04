Montefusco e il suo ’Marenile’ arrivano alla biblioteca Berselli

Giovedì 11 aprile, alle 20,30, alla biblioteca Edmondo Berselli di Campogalliano, in via Rubiera 1, è in programma l’ultimo appuntamento del ciclo "Scrittori in Campo" della serie "AppuntaMenti culturali".

Protagonista sarà il giornalista-scrittore Antonio Montefusco con il suo romanzo "Marenile" ma anche con la novità "G come Goodman".

Ad affiancarlo sarà presente l’artista Massimiliano ‘Max’ Milano, autore delle tavole illustrate che arricchiscono la pubblicazione, che esporrà alcune sue opere.

Gli spettatori presenti non solo assisteranno alla presentazione di un libro ma potranno godere di una piccola mostra d’arte direttamente collegata al volume. Come racconta l’autore, "Marenile" è un libro che nasce per caso in un pomeriggio del 2018. Uno dei due autori stava scrivendo un articolo, gli viene in mente un racconto, lo scrive. Invece di chiudere il file lo stampa. Lì comincia una fitta corrispondenza di mail che porta alla nascita del romanzo. È un piccolo viaggio letterario scritto a quattro mani. Sullo sfondo il paesaggio marittimo di una regione italiana dove si intrecciano le storie dei protagonisti. Finchè la fantasia non si intreccia con la realtà. Molte cose scritte in "Marenile" poi sono incredibilmente accadute a distanza di mesi ed anni.