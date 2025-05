"Monteré, le aziende sono garanzia di lavoro"

Mantenere un equilibrio tra sviluppo economico e tutela del territorio, ricordando che le aziende coinvolte rappresentano una risorsa essenziale per l’economia locale e garanzia per l’occupazione di centinaia di persone. Inoltre, garantire al Consiglio e alla città una informazione puntuale su quanto sta accadendo sul fronte delle procedure, a partire da quelle più delicate come il ricorso al TAR e il rapporto con Anas avviato dal Comune per arrivare alla soluzione, auspicata, di convogliare il traffico pesante da e per l’azienda sulla complanare.

Il capogruppo Lega Modena in Consiglio comunale Giovanni Bertoldi è intervenuto nel dibattito sulle due interrogazioni legate alla viabilità in nell’area di via Cadiane conseguente all’espansione del comparto produttivo dell’azienda Monteré. La sede aziendale occupa 5.975 metri quadri. Il nuovo progetto prevede tra l’altro un capannone di 7.309 metri quadri. La struttura in stradello Agazzotti dovrebbe ospitare 18 forni per l’essiccazione, 1.300 metri quadrati di celle frigorifere e 2.800 metri quadrati per la movimentazione dei prodotti. I residenti, come pubblicato domenica, chiesto di contemperare le ragioni imprenditoriali con il principio di contenimento del suolo.

"Le imprese che operano in questa zona – ha sottolineato Bertoldi – hanno un ruolo chiave nel tessuto produttivo modenese, garantendo lavoro e stabilità. È fondamentale che qualsiasi intervento tenga conto di questo aspetto, evitando di penalizzare settori strategici per la città. Inoltre, tra le criticità, c’è una questione legata alla tempistica. I consiglieri non hanno ancora ricevuto risposte precise su quando saranno effettivamente completati i lavori. La risposta dell’assessore è apparsa aperta al confronto, ma è necessario un impegno concreto per accelerare i tempi e offrire certezze ai sia ai cittadini, in particolare ai residenti della zona, sia agli imprenditori coinvolti".