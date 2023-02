Montese, canti e ricordi Casa Anziani in festa per i 100 anni di Liliana

È stata festa grande lunedì alla Casa Anziani di Montese, gestita dalla Coop. Domus, per il centesimo compleanno di Liliana Caburazza. Nata a Bologna il 23 gennaio 1923, nel 1985 si è trasferita a Guiglia dove vive la nipote Daniela Rivieri, e in seguito nella struttura montesina. Alla festa hanno partecipato il sindaco di Montese Matteo Deluca, una rappresentante del Comune di Guiglia che le ha portato gli auguri del sindaco Iacopo Lagazzi, la vicepresidente di Domus, Sabrina Turchi, la responsabile del personale per la montagna Brunella Gianaroli, il personale e gli ospiti della Cra.. Lucidissima, autosufficiente, la festeggiata ha sorpreso tutti cantando Romagna mia. Prima di trasferirsi a Guiglia Liliana lavorava in una legatoria di Bologna. "Era molto brava all’uncinetto – racconta la nipote –. Visse la seconda guerra mondiale a Bologna fuggendo nei rifugi. C’era tanta miseria e a volte soffrì la fame".

w.b.