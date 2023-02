Montese, domani apre la sede della Caritas: "Saremo vicini ai bisognosi"

Apre domani la Caritas Montesina con sede nella canonica della frazione Salto. Mercoledì sono stati scaricati i primi prodotti alimentari. La nascita della Caritas Montesina era stata annunciata il 17 giugno dello scorso anno, quando il parroco don Bruno Caffagni (nella foto), che ne è il presidente, informò i cittadini che le parrocchie, "in questo delicato momento", intendevano "dare un segno di vicinanza e sensibilità verso le persone più bisognose, provate dalla crisi per dare aiuto e speranza anche alle tante famiglie del territorio montesino". Precisava che per realizzare il progetto di carità verso chi si trova in difficoltà, c’era bisogno di tutti: "Abbiamo bisogno di volontari e volontarie sensibili – sono sue parole - e disponibili a comprendere i bisogni delle persone e, se possibile, anche del vostro contributo economico per iniziare questa causa. Chi desiderasse partecipare come volontario può telefonare allo 059 981878 lasciando i propri recapiti.

w. b.