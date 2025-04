Montese è sotto choc: "Patric, ci manchi già"

La salma di Patric Malori Zanantoni, l’artigiano di 48 anni di Montese, morto domenica mattina cadendo dal proprio quad, è stata riconsegnata alla famiglia che ora potrà organizzare e i funerali che potrebbero svolgersi già a metà settimana.

Intanto anche ieri, giorno di mercato, non si parlava che dell’incidente mortale. Patric, benvoluto da tutti, era persona socievole, molto conosciuta e stimata come uomo e anche come artigiano ’tuttofare’. Se c’era bisogno di un ’ciappino’, e non solo, veniva chiamato Patric che arrivava con il suo furgone pieno di attrezzi e risolveva il problema. Era un appassionato dei motori in special modo di motocross e di quad. Faceva parte del Motoclub Montese. Alle esequie ci saranno tutti i suoi amici delle due moto e delle quattro ruote, con indosso la divisa e in sella ai loro mezzi.

Domenica la notizia di questa terribile disgrazia è finita immediatamente sui social e i ricordi e le espressioni di vicinanza alla famiglia sono stati numerosissimi. Toccante il post del fratello Cristian che ha ringraziato a nome suo e della famiglia "per le belle parole dedicate al mio fratellino. É durissima – ha aggiunto -, non riusciamo a smettere di piangere, ma tutto il paese e oltre ci è vicino e lui ne sarebbe felice".

Gli amici commossi sui social: "È difficile dire qualcosa, ma la cosa che più ti posso dire è che noi ci siamo e ci saremo sempre. Patric rimarrà nel nostro cuore", ha scritto Monica alla famiglia. E Claretta: "Siamo ancora increduli e sconvolti". Francesca lo ha ricordato con queste parole che dicono tutto: "Una persona davvero speciale". E Luciano: "Una persona generosa e rara". Vanna: "Era una persona disponibile e sempre con il sorriso". Rodolfo: "Spesse volte ci incrociavamo nei nostri amati sentieri, io a piedi e Patric in quad. Non sarà più come prima". Angela: "Che tuo padre ti accolga tra le sue braccia". Gabriele: "Grazie di tutto amico mio".

La disgrazia è successa domenica mattina poco prima delle 11, a poche decine di metri dalla casa dove abitava con la moglie, in via Lotti della frazione Salto. Stava provando un quad comperato qualche giorno prima quando ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il muretto della casa dei vicini, finendo a terra. Nella caduta ha battuto il capo con violenza. Un impatto che gli è stato fatale. Allertati i servizi di emergenza, sono intervenuti l’elisoccorso, i militi dell’Avap con un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri di Montese. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, Patric è stato trovato privo di vita. Inutili i tentativi di rianimarlo.

