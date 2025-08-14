Montese: festa Avap, si ride con Duilio Pizzocchi

Festa del volontariato Avap oggi a Montese giunta alla 45ª edizione, con specialità gastronomiche in piazza e spettacolo serale. Dalle 18,30 si potranno gustare crescentine, polenta, zampanelle, ciacci, cinghiale e grigliata con patatine. Tutto ciò in collaborazione con il Gruppo cinghialai Monte Belvedere. Alle 20, in piazza IV Novembre, si aprirà il sipario dello spettacolo con Bandarabà e Duilio Pizzocchi. Bandarabà interpreterà colonne della storia della musica rock e pop e farà ballare al ritmo della musica dance di tutti i tempi, dagli anni 60 fino alle hit dei giorni di oggi. Duilio Pizzocchi, comico e cabarettista bolognese, farà divertire con i suoi personaggi che lo hanno reso famoso a livello nazionale. L’Avap di Montese è nata nel 1980 e svolge l’attività di soccorso sanitario, trasporto persone bisognose di cure (dializzati, pazienti ospitati nelle strutture protette e tutti i cittadini che richiedono i nostri servizi), gestisce l’ufficio CUP (Centro di prenotazione unico) ed esegue il trasporto da Montese a Vignola delle provette relative ai prelievi di sangue effettuato presso i poliambulatori. Presueduta da Laura Stagni Degli Esposti, nel 2024 ha svolto 1500 ore al Cup, 650 servizi di emergenza urgenza 118, 800 trasporti socio sanitari in convenzione con l’Ausl o a pagamento.

w. b.