Montese ha inaugurato il suo Polo per l’infanzia

È stata una festa l’inaugurazione del nuovo Polo scolastico 0-6 "L’Abbraccio" che si è svolta ieri a Montese. Tante le fasce tricolore di sindaci dei comuni limitrofi e altrettanto numerose le altre autorità, fra le quali Isabella Conti, assessore regionale alla Scuola e Politiche per l’infanzia, Filippo Molinari, amministratore Unico di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, il comandante della stazione Carabinieri di Montese Mario Murgo, gli Alpini, la vice preside Miriana Manfredini e il parroco con Bruno Caffagni che ha benedetto la struttura e letto letto la zirudella sull’inaugurazione. "Il nuovo plesso ospita due strutture educative integrate – ha spiegato il sindaco Matteo De Luca -: il nido d’infanzia "Piccole Mani" (0-3 anni), gestito da "ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini", nella quale ora sono iscritti 17 bambini, ma potrà ospitare fino a 24; la scuola dell’infanzia statale "Peter Pan" (3-6 anni), ora frequentata da 44 bambini, con possibilità di accogliere fino a 90. A seguito di convenzione il nido è frequentato anche da bambini del confinante Castel d’Aiano. L’assessore regionale Isabella Conti ha ricordato che la costruzione del nuovo Polo 0-6 di Montese "significa rafforzare il percorso per rendere i servizi educativi un’infrastruttura stabile del welfare regionale ovunque".

w. b.