Alessandro Caporaletti
Marche, l'ultimo confronto
Modena
Montese ha inaugurato il suo Polo per l'infanzia
27 set 2025
WALTER BELLISI
Cronaca
  4. Montese ha inaugurato il suo Polo per l’infanzia

Montese ha inaugurato il suo Polo per l’infanzia

È stata una festa l’inaugurazione del nuovo Polo scolastico 0-6 "L’Abbraccio" che si è svolta ieri a Montese. Tante le fasce tricolore di sindaci dei comuni limitrofi e altrettanto numerose le altre autorità, fra le quali Isabella Conti, assessore regionale alla Scuola e Politiche per l’infanzia, Filippo Molinari, amministratore Unico di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, il comandante della stazione Carabinieri di Montese Mario Murgo, gli Alpini, la vice preside Miriana Manfredini e il parroco con Bruno Caffagni che ha benedetto la struttura e letto letto la zirudella sull’inaugurazione. "Il nuovo plesso ospita due strutture educative integrate – ha spiegato il sindaco Matteo De Luca -: il nido d’infanzia "Piccole Mani" (0-3 anni), gestito da "ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini", nella quale ora sono iscritti 17 bambini, ma potrà ospitare fino a 24; la scuola dell’infanzia statale "Peter Pan" (3-6 anni), ora frequentata da 44 bambini, con possibilità di accogliere fino a 90. A seguito di convenzione il nido è frequentato anche da bambini del confinante Castel d’Aiano. L’assessore regionale Isabella Conti ha ricordato che la costruzione del nuovo Polo 0-6 di Montese "significa rafforzare il percorso per rendere i servizi educativi un’infrastruttura stabile del welfare regionale ovunque".

w. b.

© Riproduzione riservata

