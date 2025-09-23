Montese inaugura il polo scolastico. Investimento da oltre tre milioni

Verrà inaugurato venerdì a Montese il nuovo polo scolastico da 0-6 anni, la struttura si chiama L’abbraccio ed è stata costruita in via Campo del sole ed è costata tre milioni e 270mila euro. Una cifra importante che arriva in gran parte dal Pnrr, nella stessa struttura convivranno più realtà come il nido d’infanzia Piccole mani da 0-3 anni gestito dall’azienda pubblica Asp Terre di Castelli Giorgio Gasparini dove attualmente ci sono iscritti 17 bambini, poi c’è la scuola d’infanzia statale Peter Pan dove ci sono attualmente 44 bambini ma potrà arrivare in futuro a 90.

Il polo L’abbraccio raddoppia il servizio precedente frequentato da 8 bambini, dal 26 settembre in avanti potrà ospitarne 17, e dopo la delibera della giunta comunale del 28 maggio 2025 è stata stipulata una convenzione che permetterà ad alcuni bambini del comune limitrofo Castel d’Aiano (provincia di Bologna) di poter accedere al servizio.

"Questo non è solo un nuovo edificio-commenta il sindaco di Montese Matteo De Luca-ma un progetto che porta con sé un significato molto più profondo ed è quello di unire e accompagnare in un percorso educativo comune i bambini fin dai primi mesi di vita all’ingresso della scuola primaria. La scelta del nome L’abbraccio rappresenta il legame tra le diverse età i diversi momenti della crescita, ma pure l’abbraccio della comunità che accoglie, sostiene e cresce insieme i propri figli. A Montese non inaugureremo solo una scuola, ma un luogo che custodisce un progetto di vita, di fiducia e di speranza per i nostri bambini e per le generazioni future.

Questo è un progetto totale per il nostro comune, qui devono esserci sempre più servizi per evitare che ci sia un calo demografico. Questa è un’opportunità per il territorio e la sua crescita. Ringrazio Asp per il servizio fatto finora, è stato all’altezza in tutti i suoi aspetti. Tutti noi non vediamo l’ora di vedere L’abbraccio aperto e pieno di bambini".

Il percorso che ha portato alla realizzazione dell’Abbraccio è cominciato qualche anno fa: "Questa nuova struttura – dice Filippo Molinari, amministratore unico di Asp Terre di Castelli Giorgio Gasparini- ha il valore molto più alto, è sempre molto difficile portare dei servizi in montagna o in aree interne. Abbiamo già lavorato con 8 bambini e a breve questo numero arriverà a 17. Facciamo il salto non indifferente, l’amministrazione comunale è stata molto brava nell’intercettare i fondi del Pnrr. La struttura offre potenzialità maggiori e spazi più adeguati, in futuro i posti a disposizioni saliranno ancora a 24".

Nella nuova struttura lavoreranno due persone partime, due a tempo pieno e una collaboratrice, il personale è tutto del territorio.