Montese, monumento a Scaglietti Festival con omaggio al mito Ferrari

Torna a Montese la terza edizione del Festival di storie e culture "Un paese ci vuole", che dal 14 al 16 luglio si presenta con un programma dedicato quasi interamente alle donne con la ’complicità’ dei testi del grande autore Mogol, che parteciperà alla manifestazione sabato sera come ospite d’onore. La rassegna, promossa dalla Pro loco di Montese in partnership con il Festival delle storie e patrocinata dal Comune di Montese e dalla Provincia di Modena, si aprirà alle 17 di venerdì con l’inaugurazione della mostra "Una donna per amico", ispirata al celebre brano di Battisti-Mogol e dedicata alle donne montesine. Tra gli ospiti in programma, venerdì alle 17.45 è previsto l’incontro-intervista con Monica Zanetti, alias "Lady F40", prima donna a far parte del team Ferrari dal 1979 e unica che, insieme con altri 3 meccanici uomini, fu scelta per mettere mano alle prime 500 Ferrari F40 nel 1987. L’anno scorso Zanetti ha vinto il prestigioso premio Helene Award. In occasione di questo intervento sarà ricordato il carrozziere modenese Sergio Scaglietti e verrà posata la prima pietra di un monumento in suo onore, opera dello scultore Alessandro Rasponi, che verrà collocato nel cuore del paese. L’opera, fortemente simbolica, presenterà il maglio originale montato nella celebre carrozzeria sorta a Modena nel 1951 — donato da Scaglietti a Franco Bacchelli, con tanto di firma autografa, il quale, a sua volta, lo omaggia — e sarà arricchita dalla forma delle mani scultoree del maestro e dalla sagoma di una gloriosa scocca di Maranello. "Abbiamo deciso di dedicare una parte della rassegna alla scuderia di Maranello — racconta Marco Lombardo, direttore artistico del Festival — e ci saranno tante Ferrari a fare da contorno all’intervento di Monica Zanetti. Siamo anche lieti di ricordare Sergio Scaglietti per celebrare il suo legame con Montese, paese che amava profondamente e dove era solito trascorrere le vacanze". Durante la rassegna, in ordine di apparizione a partire da venerdì, parteciperanno Valeria Tron, autrice del romanzo ’L’equilibrio delle lucciole’ e Gioacchino Lanotte, docente di storia contemporanea all’Università Cattolica di Milano, che terrà una conferenza intitolata ’Il giro d’Italia in musica’.

Alle 18 di sabato, sarà il turno di Alessandro Curioni, presidente e fondatore di Di.Gi Academy, che parlerà di intelligenza artificiale; a seguire, l’autrice Gabriella Germani interverrà con ’I mille volti delle donne’. Il clou alle 21: Mogol che terrà una lectio magistralis dal titolo ’Mogol: il cammino del pop’ e la band ’Nessun rumore’ farà rivivere i successi musicali frutto del sodalizio con Battisti. Alle 18 di domenica sarà la volta di ’Con il nastro rosa’, conferenza tenuta dalla montesina Pamela Pedrucci, Global Digital Marketing Director della multinazionale Henkel e Micaela Piccoli, direttrice della Uoc di Chirurgia generale d’urgenza e nuove tecnologie dell’ospedale civile di Baggiovara; infine, a partire dalle 20.30, il festival si chiuderà con il noto comico Vito e il Duo Sconcerto che insceneranno lo spettacolo ’Il bar al portico’. "La manifestazione prende il nome dalla celebre citazione tratta da ’La luna e i falò’ di Cesare Pavese — spiega Riccardo Ludergnani, presidente della Pro loco di Montese — ed esprime la necessità di sentirci parte di un gruppo e di un territorio: noi viviamo Montese in questo modo e qui, di storie da raccontare ce ne sono molte: in questa edizione, vogliamo dare voce a quelle donne che sono riuscite a eccellere nei loro campi di competenza".

Si tratta di un’iniziativa che mira a dare impulso a un territorio ricchissimo di natura, storia e cultura che quest’anno, a causa delle piogge torrenziali cadute nel mese di maggio, ha sofferto molto. "L’Appennino — conclude Matteo Deluca, sindaco di Montese — ha molto bisogno d’aiuto ma ha tantissimo da offrire: investire in iniziative culturali che possano valorizzare questi luoghi e attrarre turisti è un bellissimo segnale".

Jacopo Gozzi