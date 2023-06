Montese, oggi la première della miniserie ’Mountainmen’

Oggi è il giorno della première, a Montese, in lingua inglese, della miniserie 1945 Mountainmen (quattro episodi, di circa 30 minuti ciascuno), che racconta storie e battaglie della seconda guerra mondiale, fra le forze germaniche e gli uomini della 10ª, oltre al contributo e i sacrifici della popolazione. Regista è Luciano La Valle e produttori esecutivi Andrea e Giuliano Gandolfi insieme a Guglielmo Mattiello. Oggi assisteranno 122 discendenti dei soldati della 10ª da Montagna che combatterono in Appennino, il console Generale del Consolato Generale degli Stati Uniti a Firenze e l’Addetto militare presso l’Ambasciata brasiliana di Roma, oltre ai sindaci della zona e autorità civili e militari. La presentazione in lingua italiana della miniserie è fissata il 17 giugno, alle 15, sempre nella Sala Mons. Dallari a Montese, aperta a tutti, previa prenotazione: www.memorieditalia.it. Ieri mattina, a Iola, liberata dalla 10ª il 3 marzo ’45, sono arrivati i 122 discendenti dei reduci americani. Toccante cerimonia col sindaco Matteo Deluca, cittadini e un gruppo di attori della serie. In piazza esposti mezzi militari d’epoca. w.b.