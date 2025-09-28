Montese piange John Betti. Non dimenticò mai le sue radici

"Proveniente da umili origini, si distinse nell’industria automobilistica e nel servizio pubblico. Per tutta la vita donò il suo talento e tempo lavorando in fondazioni no-profit, promuovendo iniziative tese a migliorare la vita degli altri". Così ha scritto The Wall Street Journal di John Betti, figlio di Luigi Betti e Ida Dallari, di Maserno di Montese, emigrati negli Stati Uniti d’America agli inizi del Novecento, sottolineando che nel 2010 gli era stata concessa la cittadinanza onoraria dal Comune di Montese "della quale era molto orgoglioso".

É morto il 14 agosto a North Palm Beach, in Florida, e martedì nel cimitero a Southfield, nel Michigan, dove riposa, si svolgerà una funzione funebre. È una storia di sacrifici, di orgoglio, di riscatto quella di Mr. John e della sua famiglia. Il papà aveva lavorato nelle miniere dell’Illinois e poi in fabbrica. Si laureò in Ingegneria Meccanica all’Illinois Institute of Technology di Chicago e iniziò la sua carriera nel 1952 alla Chrysler diventando ingegnere vice capo. Nel 1961 passò alla Ford Motor Company nella quale raggiunse i ruoli di vice presidente esecutivo e membro del Consiglio di amministrazione. Alla fine degli anni Ottanta, il presidente degli Stati Uniti, George H.W. Bush, lo nominò Sottosegretario alla Difesa per l’Acquisizione, direttore Nazionale degli Armamenti, responsabile per tutte le armi e i relativi sistemi di ricerca, sviluppo e acquisizione degli Stati Uniti e incaricato di rappresentare gli Stati Uniti agli incontri Nato organizzati dagli altri Paesi membri. Era responsabile di un processo che contava più di 585.000 persone e 150 milioni di dollari, ovvero metà del budget totale assegnato alla Difesa Usa.

Venne a Montese diverse volte con la moglie Joan Marie Doyle (sposati da 72 anni) e le figlie, a trovare i parenti, fra i quali la zia Ada Dallari, e a visitare la terra dei suoi genitori. L’ultima volta risale al 2010 quando il Comune gli concesse la cittadinanza onoraria e fu ricevuto in Municipio a Modena, all‘Accademia militare, al Centro Aeronautica del Cimone, alla Ferrari a Maranello e visitò la tomba di Luciano Pavarotti a Montale.

Walter Bellisi