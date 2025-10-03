Montezemolo e la Ferrari. Il docufilm e quella visione su un marchio mondiale

di Leo Turrini

C’era questo e c’era quello: per il ritorno a Modena di Luca Cordero di Montezemolo, ieri sera al Forum Monzani per la prima del docufilm sulla sua vita, per questo ritorno, dicevo, si sono riannodati i fili di antichi sentimenti, indistruttibili fedeltà, incrollabili consapevolezze di chi sa di aver consumato, a cavallo di due secoli!, emozioni presumibilmente irripetibili.

C’era questo e c’era quello, ieri sera al Forum Monzani. E sarebbe banale ridurre e ricondurre tutto alla semplice smania post moderna per un selfie, ultima nevrosi di una umanità in cerca, per dirla con Andy Warhol, di un quarto d’ora di celebrità.

No. Chi c’era, non al Monzani ma quando la Ferrari grazie a Luca cambiava pelle ma non DNA, chi c’era, ecco, sa bene come quella epopea, oggi difficile persino da immaginare, abbia incarnato il trionfo della modenesità, nel senso migliore dell’etichetta. E lasciate perdere i sapientoni da salotto, gli intellettuali da quattro palle un soldo, eccetera: la Ferrari di Montezemolo presidente, tra il 1991 e il 2014, semplicemente ma non banalmente fu il trionfo di una visione. Eterna: dalla tradizione, dalla forza stabile delle maestranze, beh, da quella forza era possibile anticipare il futuro.

Come profeticamente aveva intuito il Fondatore, il Drake: che non a caso anticipava le suggestioni dell’avvenire, vedendo nell’automobile non soltanto un oggetto industriale, ma anche e soprattutto una opera d’arte, uno status symbol, una proiezione di vitalità. Esattamente questo è stato Montezemolo per Modena: un discepolo in scia alla genialità del Precursore, che si chiamava Enzo Ferrari.

Qualcosa del genere aveva capito Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena nel 2014, quando l’avvocato venne bruscamente rimosso da Maranello.

Disse allora il primo cittadino: ’Desidero ringraziare Luca Cordero di Montezemolo per gli straordinari successi raggiunti, sia a livello sportivo con i 14 titoli mondiali vinti in Formula Uno, sei piloti ed otto costruttori, sia a livello commerciale.

Il primo brand al mondo oggi è in Italia, in territorio modenese, ed è la Ferrari. E’ un traguardo straordinario, Modena è Ferrari, e la Ferrari è Modena’.

Chi ieri sera stava al Forum Monzani per godersi il docufilm (produzione internazionale di buon livello, con alcuni passaggi da Oscar) si sarà forse chiesto, tra una scena e l’altra, fino a quando Modena si identificherà con la Ferrari e viceversa. La risposta la affido proprio a Luca Cordero di Montezemolo: ’Io non riesco ad immaginarlo il Cavallino lontano da questo territorio, una Ferrari senza Modena sarebbe contro natura. Debbo aggiungere altro?’. Anche no.