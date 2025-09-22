Montombraro, primo acuto. Maranello steso con un uno-due

MARANELLO

MONTOMBRARO

MARANELLO: Khalfaoui, Annovi (75’ Anang), Dello Preite (65’ Trotta), Orlandi, Tognin, Evangelisti, Barani (85’ Saccani), Restilli, Schiavone, Totaro (80’ Rockson), Baafi. A disp. Mawuli, Guidetti, Galli, Seghizzi, Zagari. All. Tosi

MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Sighinolfi G., Hinek R., Corroppoli, Bigi, Allegra, Sighinolfi A. (75’ Pappalardo), Momodu (83’ Marra), Naini, Zattini. A disp. Guerrieri, Gibertoni, Borri, Magli, Florini, Nardi. All. Antonelli

Arbitro: Ravaglia di Bologna

Reti: 31’ (rig.) Sighinolfi A., 80’ Pappalardo

Note: ammoniti Allegra, Hinek G., Corroppoli, Mamadou, Dello Preite, Annovi, Totaro, Anang, Orlandi

Primo successo stagionale del Montombraro che sbanca Maranello e aggancia i biancoblù in classifica. Al 23’ Annovi trova Schiavone, numero di suola e tiro a botta sicura, ma Cinelli si supera. Al 31’ rigore per gli ospiti e Andrea Sighinolfi non sbaglia. Un minuto più tardi Schiavone salta il difensore in area e di mancino calcia di poco fuori. Nella ripresa Baafi sfiora il pari con tiro cross. Al 62’ Totaro spara da fuori, Cinelli blocca in due tempi. Al 77’ angolo ben battuto da Totaro, Schiavone da due passi di testa non trova lo specchio della porta. Al 75’ in ripartenza Pappalardo dalla destra si accentra e trova un bel gol che chiude i conti. All’85’ Giacomo Hinek manda fuori dai 30 metri. All’86’ triangolo tra Trotta e Schiavone, che calcia fuori davanti a Cinelli. Al 90’ Saccani apre per Orlandi, che di mancino al volo calcia di poco fuori.