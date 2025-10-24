Monza senza ambizioni. Ma in gara pochi errori

La Vero Volley Monza, che avversaria sarà? La formazione allenata da Massimo Eccheli viene da un campionato che è stato un vero e proprio calvario, nel quale la permanenza in SuperLega è stata conquistata soltanto all’ultima giornata e grazie anche a capitomboli delle dirette rivali per la salvezza. Nella nuova stagione la Vero Volley è partita con la speranza di fare meno fatica, ma non si può nascondere come, rispetto a un paio di anni fa, il sodalizio della presidente Marzari sia meno ambizioso. Nella prima giornata, comunque, alla Candy Arena è stata battaglia, con Monza che ha ceduto ai campioni d’Europa della Sir Susa Scai Perugia soltanto 1-3, dopo aver vinto il primo parziale e perso il terzo soltanto 23-25. Di banda sono partiti il fresco vice-campione del mondo Atanasov (poi sostituito da Velichkov durante il terzo parziale) e il finlandese Marttila, il più costante tra tutti gli attaccanti con 14 punti all’attivo e un tasso di schiacciate a terra al 55%. Palleggiatore Jan Zimmermann mentre l’opposto è stato Padar, novità del campionato italiano che ha faticato non poco contro l’organizzatissimo muro umbro pur chiudendo con un buon bottino di punti e al 50% in attacco. Al centro il sempreverde ed ex di turno Thomas Beretta, affiancato da Leandro Mosca, mentre come libero una sicurezza, ovvero Scanferla. Una squadra, quella di Eccheli, che non è riuscita a pungere in battuta (soltanto 2 ace a fronte di 17 errori) ma che ha chiuso con una percentuale globale d’attacco sopra al 50%, viaggiando su buoni numeri di cambiopalla. Pochi muri, ma anche pochi errori, soltanto 23 in 4 set che fanno da contraltare ai 43 in 5 parziali di Modena nella stessa giornata. Queste le parole dell’alzatore brianzolo, Jan Zimmermann, al termine dell’incontro giocatosi martedì sera: "Abbiamo iniziato molto bene, tutto sommato sono contento di come abbiamo giocato la gara, fatta eccezione per il secondo set; potevamo fare qualcosa di più nel terzo. C’è sicuramente margine di miglioramento, ma sono soddisfatto di come abbiamo combattuto".

Alessandro Trebbi