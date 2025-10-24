Nuova giunta al fotofinish

Alessandro Caporaletti
Nuova giunta al fotofinish
Modena
Monza senza ambizioni. Ma in gara pochi errori
24 ott 2025
ALESSANDRO TREBBI
Cronaca
Solo 23 nei quattro set che hanno portato al ko con Perugia alla prima giornata

La Vero Volley Monza, che avversaria sarà? La formazione allenata da Massimo Eccheli viene da un campionato che è stato un vero e proprio calvario, nel quale la permanenza in SuperLega è stata conquistata soltanto all’ultima giornata e grazie anche a capitomboli delle dirette rivali per la salvezza. Nella nuova stagione la Vero Volley è partita con la speranza di fare meno fatica, ma non si può nascondere come, rispetto a un paio di anni fa, il sodalizio della presidente Marzari sia meno ambizioso. Nella prima giornata, comunque, alla Candy Arena è stata battaglia, con Monza che ha ceduto ai campioni d’Europa della Sir Susa Scai Perugia soltanto 1-3, dopo aver vinto il primo parziale e perso il terzo soltanto 23-25. Di banda sono partiti il fresco vice-campione del mondo Atanasov (poi sostituito da Velichkov durante il terzo parziale) e il finlandese Marttila, il più costante tra tutti gli attaccanti con 14 punti all’attivo e un tasso di schiacciate a terra al 55%. Palleggiatore Jan Zimmermann mentre l’opposto è stato Padar, novità del campionato italiano che ha faticato non poco contro l’organizzatissimo muro umbro pur chiudendo con un buon bottino di punti e al 50% in attacco. Al centro il sempreverde ed ex di turno Thomas Beretta, affiancato da Leandro Mosca, mentre come libero una sicurezza, ovvero Scanferla. Una squadra, quella di Eccheli, che non è riuscita a pungere in battuta (soltanto 2 ace a fronte di 17 errori) ma che ha chiuso con una percentuale globale d’attacco sopra al 50%, viaggiando su buoni numeri di cambiopalla. Pochi muri, ma anche pochi errori, soltanto 23 in 4 set che fanno da contraltare ai 43 in 5 parziali di Modena nella stessa giornata. Queste le parole dell’alzatore brianzolo, Jan Zimmermann, al termine dell’incontro giocatosi martedì sera: "Abbiamo iniziato molto bene, tutto sommato sono contento di come abbiamo giocato la gara, fatta eccezione per il secondo set; potevamo fare qualcosa di più nel terzo. C’è sicuramente margine di miglioramento, ma sono soddisfatto di come abbiamo combattuto".

Alessandro Trebbi

