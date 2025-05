Moodna Park accende le luci: "Otto anni dopo il grande Vasco. Musica e show sotto le stelle"

Le luci del palco sono pronte ad accendersi per il ritorno della musica al parco Ferrari. Otto anni dopo il concerto di Vasco, è il momento di alzare il pulsante della musica e dei fari per vedere in scena la prima edizione di Moodna Park, un progetto reso possibile grazie alla sinergia di tanti partner, in primis Chill studio, insieme a Comune di Modena, Spot Modena, Unimore Party, Grandemilia, Ingegneria Emiliana, Autotorino, Forst Italia, Red Bull, Monte Cimone, The Perfect Cocktail, CPL Concordia, Generali Assicurazioni, CCM – Cooperativa Cartai Modenese, Delta Coperture, Poke Balle, Dim Sum Gnam, Bafa Bandiere, General Sound e O.ME.GA.

In via di definizione tutti i preparativi dell’area che ospiterà l’evento: "Gli ultimi sono stati giorni molto intensi – dice Pietro Basile (nella foto) tra i fondatori di Chill Studio e ideatore dell’evento insieme ad Alessandro Orlandini – per l’allestimento di una parte del parco Ferrari, il montaggio del palco, l’area food e tutto quello che serve per questa prima edizione. Sarà tutto pronto per la serata d’apertura".

Si parte stasera e si chiude lunedì 2 giugno con eventi di musica live, food truck, dj set, market e tantissime attività all’interno del parco Ferrari dove da giorni è stato montato un grande palco su cui si alterneranno tanti artisti. In questa prima giornata si comincia alle 19 e si va avanti ben oltre la mezzanotte; mentre sabato, domenica e lunedì lo start della festa è previsto dalle 12 in poi per vivere il Ferrari passeggiando in mezzo alla natura rifocillandosi nei truck food, visitando il market e ascoltando buona musica in sottofondo: "Moodna Park vuole diventare un grande happening festoso che porta all’estate in uno dei grandi polmoni verdi della città, un party aperto a tutti con spettacoli gratuiti sotto le stelle. C’è grande curiosità, lo percepiamo ogni momento sul nostro profilo instagram @moodnapark.festival dove siamo arrivati a 3000 follower".

In questa prima serata saliranno sul palco i Groove Propaganda (19), poi toccherà ai Figli dei Fiori di Pesco tribute band di Lucio Battisti riscaldare l’atmosfera del pubblico. A seguire in consolle Dj Reks, mentre la chiusura è affidata a Tremenda & DJ Albertino.