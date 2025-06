Moodna Park "Dove le idee prendono forma"

Buona la prima. Questa frase, usata sui set cinematografici, calza a pennello per raccontare la prima edizione di Moodna Park, il festival che si è tenuto per quattro giorni al Parco Ferrari, nato da un’idea di Chill Studio e supportato da Spot Modena, media nato su Instagram che mette in luce le città e già presente in 8 località italiane fra Emilia-Romagna e Veneto. Presto il network modenese approderà anche a Forlì aprendo una nuova pagina; complessivamente sono oltre 3 milioni di utenti unici che seguono la community. Spot Modena ha contribuito fattivamente alla realizzazione di Moodna Park: "È stato un successo di pubblico – dice Andrea De Carlo co-fondatore e amministratore di Spot –, di visione e soprattutto di coraggio. C’eravamo fin dal 14 marzo, due mesi e mezzo prima che tutto venisse alla luce. Quel giorno, Pietro Basile di Chill Studio è venuto nei nostri uffici per raccontarci il suo sogno. C’era un’idea, un obiettivo ambizioso, ma anche quella tensione tipica di chi vuole fare qualcosa di grande e necessità di supporto per rendere concreto ciò che ha in mente. E in quei momenti, la cosa più importante non è avere certezze. È avere qualcuno che ti dica io ci credo".

Dall’idea alla realizzazione del progetto è stato praticamente un amen: "Ci abbiamo creduto senza esitazioni, dopo quell’incontro con Pietro ci siamo scritti la sera, e in un dei messaggio ho scritto che avrebbero fatto un ottimo festival. Lo pensavo davvero, perché si vedeva la determinazione negli occhi e sapevo che il team di Spot avrebbe sostenuto quell’evento con ogni mezzo a disposizione. E così è stato. Siamo scesi in campo con tutta la nostra infrastruttura: i contenuti sono andati virali in 4 città, abbiamo coinvolto la nostra squadra di creator per generare dei messaggi video efficaci, i nostri contatti media per una copertura stampa solida, il nostro network per accompagnare la raccolta sponsor e dare garanzie di fiducia. Moodna Park è l’esempio perfetto del tipo di progetto in cui vogliamo investire: ambizioso, utile alla comunità, animato da persone che ci credono davvero. Vogliamo creare a Modena la Creativity Valley d’Italia: un polo della creatività dove le idee prendono forma, si incontrano e si rafforzano".

Gli fa eco Roberto Rizzo co fondatore e direttore marketing di Spot: "La collaborazione con Moodna Park è nata da un obiettivo chiaro e ambizioso ed era quello raggiungere il maggior numero possibile di persone per raccontare un evento che Modena ricorderà a lungo. Per farlo, abbiamo messo in campo tutto quello che sappiamo fare meglio, coinvolgendo ben quattro città in un progetto corale e appassionante. Abbiamo realizzato due reel che hanno totalizzato 314.000 visualizzazioni e più di 7000 like".