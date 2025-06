Moodna park, oggi il gran finale . Diecimila presenze ogni sera

La prima edizione di Moodna Park è giunta alla sua ultima giornata; sono andate in archivio le prime tre serate e sotto al palco del parco Ferrari, nell’area market e food in ognuno dei tre appuntamenti c’è stato il pienone. Gli organizzatori calcolano che ci siano state oltre 10.000 presenze per sera, due giorni fa è arrivato anche il primo cittadino di Modena Massimo Mezzetti che si è intrattenuto con gli organizzatori. Mezzetti ha voluto vedere con i propri occhi come gli amplificatori e la musica siano tornati al Ferrari dopo 8 anni di assenza. Moodna Park è un progetto ideato da Chill Studio e organizzato da Pietro Basile e Alessandro Orlandini; è stato reso possibile grazie alla sinergia di tanti partner fra cui il Resto del Carlino, Comune di Modena, Spot Modena, Unimore Party, Grandemilia, Ingegneria Emiliana, Autotorino, Forst Italia, Red Bull, Monte Cimone, The Perfect Cocktail, CPL Concordia, Generali Assicurazioni, CCM – Cooperativa Cartai Modenese, Delta Coperture, Poke Balle, Dim Sum Gnam, Bafa Bandiere, General Sound e O.ME.GA.

La musica e il divertimento sono tornati ad essere di casa in uno dei polmoni verdi più importanti della città, un appuntamento che è piaciuto agli avventori di tutte le età. In migliaia hanno cantato e ballato con gli artisti e si sono intrattenuti con gli amici fra un concerto e il live di uno dei tanti dj di turno; non facendo mancare la propria presenza davanti ad uno dei food truck in cui vengono servite le specialità di tutta Italia e non solo.

Oggi cala il sipario, già a mezzogiorno gli avventori di Moodna Park potranno pranzare facendo una visita al market, o un giro sulla giostra da dove la prospettiva di Modena dall’alto è davvero molto suggestiva. La musica live partirà alle 16.30 con la console del dj Demy Ferrara; un’ora più tardi le sonorità targate Amana Soundsystem. Alle 18 il dj Nicky Setti che farà ballare i presenti con il suo funk e la disco music anni 70; Setti è conosciuto per essere stato alla console di locali come il Pineta Luxury Hall di Milano Marittima, lo Snoopy di Modena e il Sali&Tabacchi di Reggio Emilia. La musica proseguirà con Ruben Lasala, Nicola Zucchi, Alex Neri. La chiusura è affidata a I.G.N.A. & Alex G. Un lungo pomeriggio di musica dal vivo prima del sipario e dell’appuntamento previsto per il 2026 quando Moodna Park tornerà nuovamente in scena.

Antonio Montefusco