MoRe Impresa Festival. Esperti a confronto su dazi e intelligenza artificiale

MoRe Impresa Festival, promosso da Lapam Confartigianato con il patrocinio di Regione, Comune di Modena e Formart, sarà protagonista il 22 e il 23 ottobre alla Camera di Commercio. L’edizione 2025 della manifestazione ha l’obiettivo di ragionare e stimolare la riflessione su due tematiche di estrema attualità, quali i dazi americani e l’intelligenza artificiale. Per affrontare questi argomenti l’associazione ha deciso di coinvolgere due tra le figure più esperte del settore. Mercoledì sarà Francesco Costa a inaugurare la sesta edizione approfondendo il capitolo dei dazi americani e l’impatto che hanno sulle micro, piccole e medie imprese del territorio. Giovedì sarà invece Sebastiano Barisoni ad analizzare come gli strumenti di intelligenza artificiale si possano, e ormai si debbano, applicare all’interno della quotidianità lavorativa.

"Siamo arrivati alla sesta edizione dell’appuntamento, sinonimo di un Festival che è ormai tradizione e consuetudine per il territorio – evidenzia Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato –. Il nostro obiettivo è coinvolgere e stimolare delle riflessioni in un dibattito aperto sui grandi temi che interessano la nostra contemporaneità, come le politiche economiche dei dazi e l’intelligenza artificiale, quest’ultima sempre più presente nella quotidianità del nostro lavoro. Da sempre, il MoRe Impresa Festival rappresenta un’occasione per raccogliere nuove idee e per meglio indirizzare la nostra azione di rappresentanza".

"È indiscutibile che dobbiamo tutti pensare alle nostre priorità – dichiara il presidente Gilberto Luppi –, ma è altrettanto vero che senza momenti di discussione, come queste due giornate, viene a mancare quel ruolo fondamentale che ha un’associazione di categoria come la nostra di fare rete e creare possibilità di networking tra diverse imprese. Quest’anno il MoRe Impresa Festival si inserisce all’interno del Congresso Generale dell’associazione: affrontare queste tematiche in un anno così simbolico per la nostra realtà associativa assume ancora più valore. Riteniamo che il MoRe Impresa Festival sia un momento fondamentale anche in ottica congressuale, per capire la strada da tracciare nei prossimi mesi e nei prossimi anni".

"È fondamentale per la Camera di Commercio di Modena rinnovare il sostegno a iniziative come il MoRe Impresa Festival – sottolinea Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di Commercio di Modena – che, giunto alla sua sesta edizione, si conferma un momento essenziale di approfondimento e confronto sui temi più attuali e cruciali per il nostro tessuto economico. L’edizione di quest’anno, focalizzata sull’impatto delle politiche economiche Usa e sull’Intelligenza Artificiale applicata alle Pmi, offre spunti di riflessione di grande valore strategico per le imprese del territorio e, al contempo, prosegue nell’azione di avvicinamento tra scuola e lavoro attraverso iniziative come Manifatture Aperte, che valorizzano le competenze dei giovani e li preparano concretamente alle sfide del futuro".