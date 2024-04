"Morelli e Righi? Che triste ammucchiata"

"La grande ammucchiata di Righi e Morelli ci dice che la sinistra ha paura di perdere le elezioni": così il centro destra lancia l’affondo dopo l’ufficialità dell’appoggio di Simone Morelli, ex vice sindaco, nel ruolo attuale di coordinatore cittadino di ‘Azione’, al candidato sindaco della coalizione di centro sinistra Riccardo Righi. "La notizia ci lascia sgomenti, di fronte al teatrino vergognoso che si sta consumando alle spalle dei cittadini da parte di una sinistra carpigiana nel più totale sbando – afferma Federica Carletti, segretario cittadino Fratelli d’Italia –. Spaccata internamente dopo le primarie vinte dall’attuale assessore all’urbanistica, e non senza polemiche, la sinistra chiude un accordo con l’ex vicesindaco di Bellelli nonostante entrambi siano stati protagonisti di inchieste, dossier e processi l’uno contro l’altro. Ciò al fine di garantirsi quel sistema di potere e di elargizione di poltrone tipici del Pd territoriale". "Evidentemente – prosegue Carletti – per la sinistra virtù quali coerenza e trasparenza non hanno valore. Ne prendiamo atto, con la convinzione che serva quanto mai cambiare la guida della città: Fratelli d’Italia, insieme a tutto il centro destra con Annalisa Arletti sindaco, rappresentano l’unica possibilità di scardinare questo sistema di potere della sinistra che oggi ci ripropone il vecchio che avanza. I carpigiani sono stanchi di subire i giochi di palazzo, servono coraggio e visione per nuovi progetti". Concetti rimarcati da Giulio Bonzanini, Lega: "Abbiamo tutti appreso con grande stupore che l’ex vice sindaco di Bellelli, Simone Morelli, oggetto di pesantissime accuse e indagini firmate dallo stesso sindaco, risultate infondate a spese della collettività, sarà in coalizione e sosterrà il candidato Righi, a sua volta sostenuto da Bellelli. E’ legittimo che ogni candidato scelga la propria proposta di governo e i suoi alleati, ma la presa in giro verso i carpigiani da parte di Righi e del Pd è andata ora ben oltre. Dopo cinque anni di offese, tradimenti, denunce, processi e uso improprio dei media e dei soldi della comunità, oggi sono tornati tutti amici, come se il capitolo più vergognoso della storia della nostra città non sia mai accaduto. Con quale credibilità Righi e il Pd propongono alla città la coalizione con Morelli?

Facile: è più importante il potere che la dignità. Attendiamo di vedere le foto di gruppo con Bellelli e Morelli sorridenti a sostegno di un candidato che avrà la responsabilità di essersi fatto mettere in vetrina per consentire al solito apparato di sopravvivere. Carpi merita di meglio e un’alternativa a tutto questo c’è, con la passione e la competenza di Annalisa Arletti".

Maria Silvia Cabri