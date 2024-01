Morgan, la creatività al potere

Prende il via stasera alle 21 la rassegna di appuntamenti al Crogiolo Marazzi di Sassuolo. E si inaugura con l’atteso debutto del nuovo tour di Morgan, il suo concerto "Da(l) vivo". Eclettico, poliedrico, sempre sorprendente, talora discusso, Marco Castoldi, in arte Morgan, è da anni sulla cresta dell’onda: cantautore, musicista polistrumentista, compositore, divulgatore musicale e talent scout, riesce a spaziare in diversi ambiti. La sua ampia cultura musicale e la sua indubbia curiosità intellettuale lo hanno portato dalle canzoni alle colonne sonore cinematografiche e teatrali, fino alla regia di un’opera lirica, alla ricerca e alla sperimentazione. Anche il concerto di Morgan promette di essere un viaggio fra i generi, le epoche e le atmosfere, dai grandi cantautori italiani alla musica classica, fino a brani di sua composizione, "un’esperienza di scoperta e di ritrovamento – segnalano le note introduttive – che attraversa la musica, la letteratura, l’arte nella sua accezione più ampia. L’evento di stasera registra già il tutto esaurito, come il secondo appuntamento della rassegna, previsto per sabato 27, con il celebre attore Giancarlo Giannini.

