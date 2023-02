Morì consegnando pizze Unimore, un’aula per Elena

"La nostra Elena era una ragazza solare e allegra, vogliosa di fare lavoretti come tutti gli studenti. Voleva fare il magistrato da adulta, aveva anche assistito a un incontro del procuratore antimafia Gratteri ed era felice. Noi speravamo di essere qui, un giorno, per la sua laurea, ma ora le generazioni di studenti che passeranno ricorderanno il suo nome, inciso sull’ingresso di un’aula della sua facoltà a Modena. Noi non la dimenticheremo mai, anche se questo anno trascorso dalla sua morte è stato difficile". Elena Russo, giovane reggiana, è morta in un incidente automobilistico il 30 gennaio dello scorso anno mentre svolgeva il lavoro di rider in auto: consegnava pizze. Ieri i genitori Annamaria Catrambone e Francesco Russo hanno partecipato, insieme a tanti amici della sfortunata ventenne, all’intitolazione dell’aula B del chiostro di Giurisprudenza in via San Geminiano 3. Insieme a loro e a una moltitudine di studenti, c’erano il pro-rettore vicario Unimore Gianluca Marchi, il direttore del dipartimento giuridico Elio Tavilla e il portavoce del rettore Porro Thomas Casadei. Il primo, molto commosso, si è limitato a dire "questa iniziativa di tutto l’ateneo è un ricordo fatto con il cuore", mentre Tavilla ha ricordato che "i ragazzi in auto devono stare attenti perché può succedere a tutti quel che è accaduto a Elena. Lei era una ragazza tosta, ed è il giusto atteggiamento nella vita. Lavorava per dare una mano e sentirsi indipendenti. I suoi amici dodici mesi fa hanno voluto dedicare una cerimonia alla loro collega e oggi ’sveliamo’ questa targa, forse la prima a Unimore dedicata a una studentessa dopo l’aula magna intitolata don Dossetti". La targa davanti all’aula che si affaccia al piano terra del chiostro di Giurisprudenza recita ’Aula Elena Russo, studentessa’, per richiamare anche le generazioni di studenti che qui passano, coi loro sogni. "L’anno scorso – termina Tavilla – a pochi giorni dalla morte di Elena gli studenti vollero ricordarla con un commovente incontro. Non dimentichiamo questa ragazza, la cui storia è normale e comune, faticava come tutti per il proprio futuro, in questa terra dove il lavoro è sacro non solo perché rende economicamente, ma anche per una questione di dignità. Come del resto recita la Costituzione". Alla cerimonia di intitolazione c’era anche Arianna, amica del cuore di Elena: "Ci confidavamo spesso e per noi della compagnia il momento dell’incidente fu un colpo improvviso che ci sconvolse. Questo gesto della targa è bellissimo, servirà a perpetuare la sua memoria".

Stefano Luppi