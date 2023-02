Morì di Covid, via al processo

All’inizio della pandemia aveva contratto il Covid che, poco dopo, ad aprile del 2020 lo aveva ucciso. Secondo la procura il lavoratore, il 63enne Mariano Miloso, era rimasto contagiato sul luogo di lavoro poichè il titolare non gli aveva fornito, durante la pandemia, adeguati dispositivi di protezione e senza "che lo sottoponesse a visita da parte del medico competente, nominato solo dopo il decesso".

E’ iniziato ieri il primo processo per omicidio colposo legato alla pandemia che si celebra a Modena e che vede alla sbarra il legale rappresentante della cooperativa per cui la vittima lavorava. Parliamo del datore di lavoro che aveva quindi assegnato al 63enne poi deceduto le mansioni all’interno della Suincom. Nel corso del processo con rito abbreviato era stato invece assolto il secondo indagato nel procedimento, ovvero il referente Suincom di Castelvetro, sede di lavoro della vittima – difeso dall’avvocato Roberto Sutich – per non aver commesso il fatto. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna ad un anno. Secondo l’accusa al lavoratore non erano state fornite mascherine o garantito il distanziamento sul luogo di lavoro, nonostante si trattasse di un lavoratore ‘fragile’ e quindi maggiormente esposto al virus. Ieri, nel corso della prima udienza sono stati sentiti i primi tre testi, tra cui i parenti della vittima, ovvero la moglie e la figlia e un dipendente dell’altra azienda - che ha parlato delle misure adottate all’interno della ditta - ed è quindi iniziata l’istruttoria.

Le prossime udienze sono fissate per il 20 e 27 aprile e ad ottobre è prevista la sentenza. Miloso morì poco dopo il contagio. A denunciare quanto accaduto era stata la moglie dell’uomo, parte civile nel procedimento insieme ai tre figli della vittima. I familiari della vittima sono difesi dall’avvocato Massimo Fiorillo.

Valentina Reggiani