Morì folgorato in piscina ad Algeri, il caso arriva in Parlamento

Modena, 22 giugno 2024 – “Il caso di Alex Bonucchi rappresenta una dolorosa vicenda che richiede un attento esame e una risposta adeguata dalle istituzioni italiane per assicurare verità e trasparenza, ma soprattutto giustizia per il nostro concittadino". E’ finito in parlamento il caso di Alex Bonucchi, il 25enne di Nonantola morto folgorato in Algeria nel 2021, durante un viaggio di lavoro. La morte del giovane modenese, come noto, è stata ‘archiviata’ dal tribunale Algerino come ‘naturale’, conseguente ad un malore nonostante vi siano due autopsie che affermano il contrario: Alex, tenico specializzato della Sacmi, è morto per folgorazione all’interno della piscina dell’hotel dove alloggiava, l’hotel Amsterdam a Rouiba. La mamma del ragazzo, Barbara degli Esposti non si rassegna e, attraverso il proprio legale, Roberto Ghini annuncia battaglia. A raccogliere il suo disperato appello è stata la deputata modenese del movimento cinque stelle Stefania Ascari, che ha subito presentato al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un’interrogazione a risposta scritta riguardante il tragico decesso di Alex Bonucchi.

"L’interrogazione sottolinea come le autopsie eseguite ad Algeri e successivamente in Italia abbiano confermato che la causa della morte sia stata una scossa elettrica – afferma Ascari –. Tuttavia la Procura di Roma ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo nei confronti del legale rappresentante dell’hotel, concludendosi con l’assoluzione dell’indagato e attribuendo il decesso alle condizioni cardiache preesistenti della vittima. Barbara Degli Esposti, madre di Alex Bonucchi, ha denunciato diverse irregolarità nelle indagini, tra cui la restituzione della salma priva del cuore e del polmone destro, trattenuti per accertamenti mai comunicati – sottolinea la Parlamentare –. Ha inoltre segnalato la mancata comunicazione della prima udienza del processo penale e varie incongruenze relative alla presenza di un testimone oculare e alla chiusura della piscina per Covid-19".

La deputata Ascari con l’interrogazione chiede al Ministro se sia a conoscenza dei fatti e delle irregolarità denunciate dalla famiglia Bonucchi e quali azioni intenda intraprendere per fare luce sull’accaduto e garantire giustizia per Alex Bonucchi. In particolare, Ascari sollecita un intervento presso le autorità algerine per ottenere chiarimenti dettagliati sulle indagini, sulle cause del decesso e sul trattamento dei resti della vittima. Chiede inoltre quali misure verranno adottate per prevenire il ripetersi di simili situazioni e garantire il rispetto dei diritti dei cittadini italiani all’estero, nonché se il Ministro intenda fornire supporto legale e consolare alla famiglia Bonucchi nelle future fasi del procedimento giudiziario, inclusa l’eventuale presentazione di un ricorso in Cassazione.