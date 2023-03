Morì per un ’overdose a 24 anni a casa di un’amica Due dei tre imputati hanno chiesto di poter patteggiare

Hanno chiesto di poter patteggiare, ma il Gip ha invitato gli imputati a formulare un’offerta risarcitoria. La terza indagata nel processo e amica della vittima, invece, non ha chiesto riti alternativi e pare sia orientata a proseguire con il rito ordinario. A quasi cinque anni dalla morte di Nunzia Colurciello, deceduta a soli 24 anni nel salotto dell’abitazione di un’amica, a Guastalla, la notte del 24 ottobre del 2018 ora inizierà il processo a carico dei tre imputati. Infatti la giovane perse la vita dopo quella che doveva essere una serata di divertimento, trascorsa in una discoteca di Modena. Ad ucciderla, un mix letale di droghe. Sostanze stupefacenti: cocaina ed Mdma procurati alla ragazza da quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici, compagni di divertimento. Gli imputati devono rispondere di spaccio di stupefacenti ma, soprattutto, di morte come conseguenza di altro delitto.

"Chi ha sbagliato deve pagare – afferma la mamma della giovane Nunzia, Carolina Esposito Mocerino - hanno scelto il patteggiamento per liberarsi della colpa: non si può patteggiare dopo aver causato la morte di una persona. Faccio fatica a vederli in aula, seduti, tranquillamente accanto ai propri avvocati, come se niente fosse. Questa è giustizia?. Non si sono avvicinati a me, non hanno mai chiesto scusa per la morte di mia figlia".

Valentina Reggiani