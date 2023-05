Morì sul lavoro Il datore patteggia

Era rimasto ucciso, dilaniato da un macchinario mentre lavorava nel campi, all’interno di un’azienda agricola in via Pioppa a Disvetro, Cavezzo. Per il terribile infortunio sul lavoro era finito a processo il datore di lavoro della vittima che ieri ha patteggiato la pena ad un anno e quattro mesi per il reato di omicidio colposo. All’imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche e del risarcimento del danno, considerati equivalenti rispetto all’aggravante. A perdere la vita il 15 ottobre dello scorso anno era stato Hu Zhifang, un agricoltore 48enne di origine cinese, dipendente di un’ azienda agricola in via Pioppa a Disvetro. Era emerso come un pezzo del macchinario in cui il lavoratore era rimasto incastrato non fosse a norma.