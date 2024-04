Morricone È uno Storchi da Oscar

Una musica immortale e senza tempo. Quella di Ennio Morricone. A rendergli tributo, stasera alle 21 al teatro Storchi di Modena, l’ensemble Le Muse diretto da Andrea Albertini con un ospite d’eccezione, il soprano Susanna Rigacci, storica voce del Maestro Morricone nel mondo. Per la terza volta torna a Modena il concerto ‘Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar’, nell’ambito del tour organizzato dal Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme. "L’ensemble Le Muse diretto dal Maestro Andrea Albertini – spiega il soprano Rigacci – dimostra grande rispetto delle partiture del Maestro Morricone. La qualità musicale interpretativa ed esecutiva è elevatissima. Ecco perché ho scelto di sposare questo progetto, per continuare quel filo sottile e indissolubile che mi lega alle immortali musiche di Ennio Morricone". Sul palcoscenico dello Storchi, saranno eseguite le colonne sonore più celebri del Maestro: tutti i brani saranno accompagnati dalle immagini dei grandi film che li hanno ispirati, proiettate su grande schermo, e introdotti dal Maestro Andrea Albertini, che nel corso della serata svelerà gli aneddoti e le curiosità che si celano dietro queste musiche indimenticabili.

"Questa volta – spiega il direttore – abbiamo optato per un percorso cronologico al contrario: partiremo dai brani con cui ha vinto l’oscar per ‘The Hateful Eight’, il film del 2015, scritto e diretto da Quentin Tarantino, per poi ricordare la collaborazione con Joffè e arrivare agli storici con Sergio Leone (1964, ‘Per un pugno di dollari’) che lo hanno reso celebre nel mondo". Protagonista strumentale del concerto sarà il prestigioso Ensemble Le Muse, che ha avuto l’onore di rappresentare l’eccellenza musicale italiana in sede di importanti eventi istituzionali, e che proprio per questo spettacolo ha ricevuto nel 2017 l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica in occasione del concerto al Teatro Mohamed V di Rabat.

L’Ensemble Le Muse è composto da musiciste attive nei più importanti enti lirici, accademie e conservatori di tutta Italia: Alessandra Dalla Barba (primo violino), Livia Hagiu (secondo violino), Irina Balta (viola), Livia Rotondi (violoncello), Michela Gatti (contrabbasso), Elisa Giovangrandi (corno), Elisa Parodi (flauto), Francesca Alleva (oboe), Barbara D’Alessio (batteria). Siederà al pianoforte il Maestro Andrea Albertini, ideatore e creatore delle Muse, mentre le parti canore saranno affidate, oltre che all’ospite d’onore Susanna Rigacci, alla vocalist Angelica Depaoli per una versione più pop.

Una serata che in tanti aspettavano, come dimostrano i biglietti, esauriti ormai da tempo.