Morsa in testa da un dobermann nell’area di servizio: “Sembrava una furia”

Pavullo (Modena), 18 maggio 2025 – “Se non fosse stato per il coraggio e la prontezza del mio compagno, che ‘di peso’ ha trascinato il cane fuori dalla macchina, staccandolo dalla mia testa, non sarei qui a raccontare cosa è successo. Alessandro mi ha salvato la vita”. È ancora sotto choc Sonia, la donna di Acquaria, frazione di Montecreto, che ieri mattina è stata aggredita da un dobermann mentre era in macchina, ferma da un benzinaio. “Un incubo, non riesco a riprendermi, vedo sempre gli occhi sbarrati e i denti digrignati del cane che si avventa su di me – racconta la stessa Sonia -. Alessandro (il suo compagno) ed io eravamo stati a Pavullo per gli esami del sangue e poi ne abbiamo approfittato per fermarci da un benzinaio a Sant’Antonio per fare controllare la pressione degli pneumatici e il livello dell’olio”.

L’uomo è sceso dalla macchina, ha parlato con la dipendente della stazione di servizio, mentre Sonia è rimasta in auto. “Alessandro aveva la sua portiera aperta perché stava cercando le informazioni sull’olio – prosegue la donna – quando come un fulmine il cane del proprietario, un dobermann, è letteralmente salito a razzo dentro la macchina e mi si è avventato addosso. Io non ho fatto neanche in tempo a ripararmi con un braccio: il cane mi ha morsicata in testa, sopra l’orecchio. Alessandro ha avuto la prontezza di gettarsi dentro l’abitacolo e, con non poca fatica, è riuscito ad afferrare l’animale per il collare e a trascinarlo fuori, cadendo a sua volta e facendosi male ad un gomito e al cocige”. A quel punto il cane è andato via.

“Io ricordo solo che continuavo a stringermi la testa piegata su me stessa, urlavo ‘mi ha morsicata, chiamate il 118’, c’era sangue ovunque”. Sonia è stata portata in ambulanza all’ospedale di Pavullo dove è stata medicata con 12 giorni di prognosi: “La lesione è importante e frastagliata, mi hanno rasato i capelli, me lo dovrò tagliare, temono una infezione, mi hanno fatto l’antibiotico, e devo tornare lunedì (domani per chi legge, ndr) per vedere se è possibile suturare. Se mi avesse morsa al collo mi avrebbe uccisa. O se mi avesse morsicata in viso sarei deturpata a vita. Come è possibile che un cane così venga lasciato libero di girare in mezzo alle persone, in un luogo commerciale? Siamo sconvolti, non riusciamo ancora a riprenderci”. Sul posto è giunta anche la Polizia locale e domani la coppia, che ha già allertato l’avvocato, andrà a fare denuncia.