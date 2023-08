Morsiani e il suo amore per il Western "Chi ha davvero ucciso Valance?"

Per gli amanti del grande cinema è imperdibile la serata di domani alle 21,30 ai Giardini Ducali, con la presentazione del libro ’L’uomo che uccise Liberty Valance di John Ford’ (Gramese editore) insieme all’autore Alberto Morsiani e all’esperto Marco Barozzi cui seguirà la proiezione dello storico film del 1962 con James Stewart e John Wayne che dà il titolo al libro (ingresso libero).

Il critico cinematografico Morsiani è un grande esperto della pellicola e del regista americano: questi i motivi del suo libro?

"Sì, l’ho scritto anzitutto per motivi sentimentali perché ricordo bene quando nel 1962, in bici in via Emilia, mio padre propone a me ragazzino di andare con lui a vedere il film. Lui era un grande appassionato di western così andammo: il film mi piacque tantissimo, è uno dei più grandi della storia del cinema".

Il regista è John Ford, le piace tutto di lui?

"Ford è stato uno dei più grandi registi di sempre, secondo me ma soprattutto secondo tanti critici importanti. Noi fordiani siamo una tribù e non a caso, Orson Welles, non uno a caso, quando gli chiesero chi fosse il più grande disse tre nomi: Welles, Welles e ancora Welles. Tutti possono percepire, nel film che proiettiamo, la ricchezza e gli intrecci dei personaggi, a partire dalla figura dello sceriffo sovrappeso, cinico, tragico, comico tutto insieme che fa pensare a Falstaff. A Shakespeare appunto".

Qual è la trama del film che analizza nel suo libro?

"Nella cittadina di frontiera di Shinbone si fronteggiano i buoni e i cattivi, i piccoli agricoltori e i grandi allevatori, l’onesto e duro cowboy Tom Doniphon e il feroce fuorilegge Liberty Valance. A fare da detonatore arriva l’avvocato Ransom Stoddard che porta morte e amore. Alla fine chi ha davvero ucciso Valance?".

Lei da decenni si occupa di cinema a Modena, ha un futuro la Settima arte?

"Ho iniziato da bambino e la prima volta, all’Eden, caddi e mi feci un bernoccolo, il bernoccolo per il cinema, come mi piace dire. Da allora ho scritto molto su giornali, riviste e oltre venti libri specifici. Certo che il cinema ha futuro: dopo il covid, un momento terribile anche per le sale, oggi la gente ha di nuovo voglia di mollare divano e piattaforme digitali e ritrovarsi insieme davanti alla magia dello schermo. Per dire: Barbie ha appena totalizzato un miliardo di dollari di incassi in poche giornate di proiezione".

Stefano Luppi