Morta Adele ’Dede’ Tosatti. Cucì 40 cappotti uguali per aiutare i ragazzi ebrei

E’ morta, a Nonantola, Adele Tosatti ’Dede’, 99 anni, la sarta che contribuì a salvare gli Ebrei di Villa Emma. Dede Tosatti tra settembre e ottobre 1943, confezionò assieme ad altre, circa quaranta cappotti "tutti uguali" (dovevano sembrare collegiali in gita) per i ragazzi ebrei rifugiati a Villa Emma, e che avrebbero indossato per fuggire in Svizzera, per salvarsi dalle persecuzioni naziste. Il mestiere l’aveva imparato da Vanda Carafoli, che abitava nell’edificio all’angolo tra via Vittorio Veneto e via Mavora, dove il marito Silvio Bellinelli assieme al fratello Enrico detto Nito, conduceva l’osteria-locanda della Fossa o della Stazione. Era stata la maestra-sarta Carafoli, la prima ad entrare in contatto con gli ebrei, andando in villa ogni giovedì ad insegnare cucito alle ragazze.

A volte, era il gruppo di ebrei a passare davanti all’Osteria, guardati con curiosità dal s’cèpli, le apprendiste al lavoro nel laboratorio al primo piano: Adele Tosatti, Nera Serafini, Dina Piccinini e Teresina Vaccari. Intanto il padre di Adele, Quinto, che col fratello Gustavo costruiva ruote e carri agricoli nella falegnameria in via Vittorio Veneto, di fronte al Pallamaglio (attuale Vox), insegnava il mestiere ad alcuni ragazzi ebrei, dove, con l’aiuto di Girolamo Baraldi, impararono anche a costruire scalette, appendiabiti e sgabelli.

Fu nell’autunno del 1943, che Adele assieme alle altre sarte, confezionò la serie di cappotti muniti di cintura, utilizzando tagli di stoffa fornitigli da Marco Schoky (Lodz Polonia 1907 – Stati Uniti anni 70/80), uomo tuttofare ed economo del gruppo. Con l’aiuto di altre sarte del posto, grazie alla consolidata esperienza della Carafoli, confezionarono a ‘catena di montaggio’, in una sola settimana (domenica/domenica) i capi, aggiungendo in alcuni, maniche di lana, essendo poca la stoffa, e cuffie di lana per tutti. Tutto il paese ha appreso con grande commozione e dolore della scomparse di Adele Tosatti, la sarta che contribuì appunto a salvare gli ebrei.

Gian Luigi Casalgrandi