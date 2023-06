Morta Alessandra Pederzoli, la moglie del sindaco di Modena è scomparsa dopo una lunga malattia

Modena, 23 giugno 2023 – Alessandra Pederzoli, moglie del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, è scomparsa in mattinata a 48 anni dopo una lunga malattia che ha affrontato con coraggio e determinazione. L'Amministrazione comunale di Modena si stringe attorno al primo cittadino e alla figlia Emma.

Alla sua lotta contro il male, Alessandra aveva dedicato anche un libro pubblicato lo scorso anno (‘Al volante della mia vita’, Artioli editore) nel quale ha ripercorso il suo viaggio interiore caratterizzato dalla forte volontà di essere, nonostante tutto, protagonista della propria esistenza.

"L’idea del libro – raccontava Pederzoli lo scorso dicembre in occasione della presentazione – è nata 3 anni fa, quando il tumore con cui combatto da 15 anni mi ha messo ko, costringendomi a 5 mesi di ospedale. Il bisogno di condividere ha prevalso sulla paura: è un viaggio interiore, che vede l’essere protagonisti della propria vita e il sapersi al tempo stesso affidare, abbandonandosi in volo, come due rovesci della stessa medaglia".

"Con la sua tenacia nel contrastare la paura – ricorda il vice sindaco Gianpietro Cavazza – e una costante ricerca della bellezza, Alessandra ha proposto una testimonianza pubblica di amore e di fede augurandosi, come lei stessa ha sottolineato in più occasioni, che il racconto del suo viaggio potesse essere di ispirazione anche per altri".

Alessandra Pederzoli, commercialista e revisore legale, docente universitaria e attiva in numerose associazioni ispirate ai temi della sanità e della leadership femminile, appassionata di politica e di musica, si è sposata con Gian Carlo Muzzarelli nell'ottobre del 2012.

I messaggi di cordoglio

Il messaggio del presidente di Regione, Stefano Bonaccini: “Hai affrontato la malattia con straordinario coraggio. Il tuo sorriso e la tua tenacia, unitamente ad una enorme sensibilità umana, sono stati e saranno un esempio non solo per coloro che ti sono stati accanto, ma per tutti quelli che ti hanno conosciuto e incontrato. Non c’è mai un tempo giusto per andarsene, ma chi vive nei cuori di chi resta non se ne va mai per davvero. E nei nostri cuori, ti garantisco, rimarrai per sempre. Hai dato immenso amore a Gian Carlo e alla meravigliosa Emma, e altrettanto amore da loro hai ricevuto. A loro, sappilo, staremo vicino tutti noi, perché sarà come stare a fianco a te. Fai buon viaggio, Alessandra".

Cordoglio è stato espresso anche dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi sottolineando la vicinanza di tutti i gruppi consiliari al sindaco e alla sua famiglia. "Sono stati anni – aggiunge Poggi – di speranza e di dolore. Gian Carlo è riuscito a non venir mai meno ai suoi impegni istituzionali e conosco, purtroppo, quali siano le difficoltà che si devono affrontare. Insieme ad Alessandra è stato un esempio, anche di impegno, per tutti noi". Anche il personale del Comune di Modena si è unito al dolore del sindaco e dei familiari esprimendo il cordoglio per la scomparsa di Alessandra. "Dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione comunale – sottolinea la direttrice generale del Comune Valeria Meloncelli –, così come tanti cittadini, partecipano commossi a questo lutto".

Anche il direttivo dell’Associazione Stampa Modenese, per voce del suo presidente Pier Paolo Pedriali e a nome dei giornalisti tutti, si unisce al cordoglio della città per la scomparsa di Alessandra Pederzoli, moglie del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e mamma di Emma.

“Il Coordinamento Regionale dell’Emilia-Romagna, il Coordinamento Provinciale di Modena, il Coordinamento Cittadino di Modena e il Gruppo Consigliare di Fratelli d’Italia Modena esprimono le più sentite condoglianze al Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli per la prematura scomparsa della moglie Alessandra, partecipando al suo cordoglio”, ha scritto in una nota il senatore, Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna.