Morta la bimba caduta dalla finestra al terzo piano

Modena, 23 ottobre 2023 – Non ce l'ha fatta la piccola di un anno e mezzo precipitata dalla finestra del terzo piano di una abitazione in Strada Nazionale per Carpi sud, all'incrocio con via Cervi, in zona Madonnina lo scorso tre ottobre.

La bimba ha lottato contro la morte per venti giorni ma, alla fine, oggi pomeriggio il suo cuore ha cessato di battere. La piccola, di origini albanesi aveva riportato nell'impatto al suolo un gravissimo trauma cranico e purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari che hanno tentato per giorni di salvarle la vita, la bimba si è spenta nel suo lettino della terapia intensiva al Policlinico.

La piccola aveva fatto un volo di circa cinque metri e la giovane mamma era subito accorsa in cortile, chiedendo aiuto al vicino ambulatorio veterinario. Sul posto erano subito arrivati poi i sanitari del 118 ma le condizioni della bimba erano apparse da subito drammatiche.

Le indagini condotte dalla squadra mobile avevano accertato come si fosse trattato di un tragico incidente. Il Personale del Policlinico si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore