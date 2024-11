Morta Daniela Rebecchi, storica dirigente Ausl: "E’ stata fondamentale"

L’Ausl di Modena si stringe al cordoglio e al dolore della famiglia di Daniela Rebecchi. Storica dirigente Ausl, dal 2003 al 2017 è stata direttrice dell’Unità Complessa di Psicologia Clinica presso il Dipartimento di Salute Mentale. Rebecchi è stata, in particolare, fautrice della nascita della Psicologia clinica nell’azienda sanitaria modenese nel 1997.

Negli anni è stata insegnante e modello per tanti giovani professionisti che hanno intrapreso il loro percorso professionale nell’ambito psicologico. A inizio anni 2000 Daniela Rebecchi ha anche fondato e gestito a Modena la scuola degli Studi Cognitivi. E’ stata anche autrice di svariate pubblicazioni, oltre che membro, dal 2020 al 2023, del Tavolo Tecnico della Salute Mentale presso il ministero della Salute.

Rebecchi è stata inoltre impegnata a livello nazionale nel Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi. I colleghi che hanno lavorato con lei la ricordano per la sua grande professionalità, competenza e preziosa umanità.

La Direzione dell’Azienda USL di Modena e tutti gli psicologi, che esprimono le loro condoglianze alla famiglia, ricorderanno sempre Daniela Rebecchi per il suo contributo fondamentale in una materia come quella della Psicologia clinica che proprio grazie a lei è nata, cresciuta e raggiunto standard elevati.