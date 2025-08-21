Lutto nel mondo culturale modenese: morta Michelina Borsari, anima del FestivalFilosofia

Modena, 21 agosto 2025 – Protagonista assoluta della cultura modenese di questi quarant’anni, fondatrice e ‘anima’ del FestivalFilosofia (che quest’anno celebrerà la 25ª edizione), la professoressa Michelina Borsari si è spenta oggi, dopo aver affrontato una lunga malattia. La notizia si è appresa in serata e in un lampo si è diffusa negli ambienti culturali non soltanto cittadini: Michelina Borsari, infatti, era studiosa e operatrice culturale notissima anche in ambito internazionale.

Nata a Padova, ma modenese da sempre, Michelina Borsari arrivava da una famiglia contadina: “Io fui la prima ad aver avuto la possibilità di studiare”, raccontava. Laureata in filosofia, avviò la sua carriera come insegnante al liceo classico Muratori, lo stesso istituto in cui si era diplomata. Dagli anni ‘80 è iniziato il suo percorso presso la Fondazione San Carlo, prestigioso istituto culturale e cenacolo intellettuale di altissimo profilo: Michelina Borsari ne è divenuta direttrice scientifica, guidandone le varie attività. Ha quindi progettato e avviato la Scuola internazionale di Alti Studi che ha preso il via nel 1995.

Alla fine del millennio, insieme all’allora assessore provinciale alla cultura Mario Lugli, docente di filosofia, Michelina Borsari ha dato forma a un’idea: portare la filosofia nelle piazze, darle un tono divulgativo e anche ‘pop’, sulla scia di quanto Mantova aveva iniziato a fare per la letteratura. Trovò il sostegno del comitato scientifico del San Carlo, con una ‘colonna’ come il professor Remo Bodei, e il FestivalFilosofia nacque nel 2001.

La prima edizione si tenne pochi giorni dopo l’attentato alle Torri Gemelle, ma già da quel primo anno ci si rese conto che l’intuizione era azzeccata: il festival sarebbe diventato un evento dal clamoroso successo.

Nel 2009, dopo l’uscita dalla Fondazione San Carlo accompagnata da furiose polemiche, Michelina Borsari divenne protagonista di una sorta di ‘rifondazione’ del festival: venne creato un consorzio per la gestione dell’evento e la professoressa fu indicata come direttrice scientifica della manifestazione, ruolo che ha mantenuto fino al 2016, quando ha passato il testimone al suo ‘delfino’, Daniele Francesconi, attuale direttore.

Michelina Borsari è quindi entrata a fare del comitato scientifico con Remo Bodei, Tullio Gregory, Marc Augé (tutti purtroppo scomparsi negli ultimi anni), e attualmente con Massimo Cacciari e Barbara Carnevali. Da sempre Michelina Borsari ha portato al festival la sua cultura, le sue letture, la sua profonda preparazione, la capacità di leggere i tempi e di trovarne il senso nelle lezioni di grandi maestri. In parallelo si è dedicata anche ad altri progetti: anni fa, per esempio, fu nel gruppo promotore de “Il semplice”, rivista letteraria animata da Ermanno Cavazzoni e Gianni Celati, ed è stata anche direttrice e coordinatrice della giuria del Premio letterario Frignano che ha portato la grande narrativa in Appennino. “Sono costernato per questa notizia – ci ha detto, ‘a caldo’, Daniele Francesconi, direttore del festival –. Pur in questo grande e profondo dolore, abbiamo una certezza: tutto il festival di quest’anno (dal 19 al 21 settembre, ndr) sarà per Michelina: il tema di questa edizione, ‘Paideia’, ovvero educazione e trasmissione del sapere, è proprio quello a cui lei si è dedicata per tutta la vita”. La professoressa Borsari lascia la sorella Francesca e i nipoti Federico e Caterina. L’ultimo saluto le verrà tributato sabato alle 11.30 presso la casa funeraria Terracielo di via Emilia est.