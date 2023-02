Modena, morta la tesserata Pd più longeva d’Italia: aveva 105 anni

PD. SCOMPARE A QUASI 105 ANNI TESSERATA PI

Modena, 24 febbraio 2023 – Una storia lunga una vita, quella di Maria Benassi, con la sinistra. E risuona forte la sua morte a quasi 105 anni, avvenuta ieri 23 febbraio, a tre giorni dalle primarie del Pd, il suo partito. E in vista dell'imminente elezione del nuovo segretario dem, Maria è destinata a diventare un esempio di amore e di impegno politico.

Maria si è spenta tra i suoi familiari. Una donna forte, tenace e autonoma, da sempre legata agli ideali di sinistra: così viene descritta la ‘compagna' dal segretario Pd circolo Marzaglia-Cittanova Stefano Manicardi insieme al segretario provinciale Roberto Solomita. Maria avrebbe compiuto 105 il prossimo luglio e spegnendosi assume così il titolo di “tesserata Pd più longeva di Italia”.

"Ci stringiamo in un forte abbraccio alla famiglia in questo momento di dolore porgendo le nostre condoglianze più sentite. Che la terra ti sia lieve Maria e grazie per il tuo esempio che dovremo e sapremo portare avanti sulle nostre gambe”, concludono i segretari.

Cordoglio anche da Enrico Letta. “Esprimo al circolo e alla famiglia tutte le più sentite condoglianze e il sentimento di gratitudine verso Maria per tutto ciò che ha fatto per la nostra comunità democratica fin dalle sue origini. Sono certo - chiosa il leader uscente - che il Pd modenese ne ricorderà l'impegno, la passione e la dedizione che ha dedicato nella sua militanza con l'importanza che merita”.