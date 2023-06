Morte di Alessandro Simonelli, 20 anni, Lutto nel cast della miniserie "Mountainmen - Linea Gotica 1945"

Cast e produzione della miniserie "Mountainmen – Linea gotica 1945" in lutto per la morte di Alessandro Simonelli, 20 anni, vittima nei giorni scorsi di un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto a Fivizzano di Massa Carrara. Abitava in provincia di La Spezia. Durante gli ultimi sei mesi aveva partecipato come attore alle riprese dei 4 episodi della miniserie girata nei territori di Montese, dei bolognesi Castel d’Aiano e Gaggio, e in Toscana, con la regia di Luciano La Valle Regista e produttori esecutivi Andrea e Giuliano Gandolfi insieme a Guglielmo Mattiello, bolognesi. Aveva interpretato uno dei soldati della Compagnia G dell’85° Reggimento della 10ª divisione da montagna statunitense. "Con grande passione aveva preso parte alla realizzazione del progetto, non ci sono parole per mitigare un dolore così immenso", si legge nel messaggio di cordoglio del regista e dei produttori.

w.b.