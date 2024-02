Morte di Giovanni Iacconi, disposta l’autopsia

E’ fissato per lunedì mattina il conferimento incarico al consulente del pubblico ministero chiamato ad effettuare l’esame autoptico sul corpo di Giovanni Iacconi, il 54enne di Fiorano trovato senza vita nella sua abitazione di via Giardini Nord, a Pavullo, in località Acquabuona il mese scorso. Il corpo dell’uomo, deceduto da giorni era avvolto in una coperta e nascosto sotto al letto. "Saremo lì con il nostro consulente – afferma l’avvocato Mauro Molesini, che rappresenta il fratello della vittima – nomineremo infatti in quella data il medico legale al fine di seguire l’accertamento autoptico. Lunedì sapremo se l’esame inizierà subito dopo oppure nei giorni successivi". Iacconi era scomparso i primi giorni di gennaio: inizialmente i familiari avevano ipotizzato un allontanamento volontario ma, non essendosi presentato al lavoro, lo scorso nove gennaio allarmati avevano presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. Dell’uomo, che lavorava come allestitore in una ceramica di Sassuolo e residente a Fiorano, non si sapeva più nulla quindi da una ventina di giorni (Iacconi viveva di fronte al fratello). A trovarlo era stato proprio il fratello, insieme ad un amico di famiglia dopo essere entrato nell’abitazione di Acquabuona. Subito, per far luce sulle cause del decesso del 54enne sono scattate le indagini dei carabinieri che pare si concentrino attorno ad un giovane straniero che, in quei giorni, si trovava in compagnia della vittima. Un giovane che era solito anche fermarsi la sera a casa di Iacconi, a Fiorano appunto. Pare però che nel frattempo il ragazzo, di origine brasiliana, abbia fatto perdere le proprie tracce.

Valentina Reggiani