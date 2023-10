Morte sospetta e carabiniere indagato, ma l’autopsia sembra escludere traumi ‘fatali’

Modena, 21 ottobre 2023 – Nessun trauma o, comunque, nessun tipo di lesione compatibile con la morte.

Nessuna ‘traccia’ – a quanto pare – di pestaggio. Sarebbero questi i primi esiti dell’autopsia svolta ieri mattina in Medicina legale a Modena sul corpo di Taissir Sakka.

In sostanza, l’accertamento medico legale avrebbe escluso non solo una ferita fatale ma anche eventuali lesioni compatibili con un’aggressione violenta. Il cuore del 30enne è stato quindi trasferito nel centro specializzato di Padova per essere analizzato: a questo punto va indagata anche l’ipotesi che il 30enne sia deceduto a causa di un malore, un decesso legato insomma a cause naturali.

Nel tondo Taissir Sakka, trovato morto domenica in un parcheggio in via dell’Abate a Modena

E’ presto ovviamente per tirare le somme: i periti hanno preso novanta giorni di tempo per rispondere ai quesiti posti dalla Procura che, ieri mattina, ha nominato i consulenti.

Presenti infatti i periti del pm, della parte offesa, ovvero del fratello di Taissir e degli indagati, rappresentati dagli avvocati Cosimo Zaccaria e Roberto Ricco.

Ieri pomeriggio i medici legali hanno sottoposto ad una approfondita visita anche Mohamed Sakka, il fratello della vittima e colui che ha sporto denuncia indicando nei ‘responsabili’ del decesso di Taissir proprio gli uomini dell’Arma.

L’accertamento sanitario era volto a capire se vi fossero sul suo corpo eventuali ecchimosi o lesioni compatibili con ‘l’aggressione fisica’ denunciata ai suoi danni e a quelli del fratello. "Si esprime intanto dispiacere per la morte del giovane Taissir – sottolinea l’avvocato Cosimo Zaccaria –. Ovviamente da un punto di vista umano questo non può che essere un fatto doloroso. Al contempo va rimarcata l’assoluta correttezza e trasparenza dell’operato dei carabinieri, i quali sono intervenuti in più occasioni poiché richiesti per un intervento da parte di minorenni che erano infastiditi dai due fratelli – spiega il legale, relativamente all’intervento effettuato sabato sera a Ravarino dagli odierni indagati –. L’operato è stato corretto e a quanto risulta ad oggi non vi sono segni di traumi sul corpo del Taissir. Si confida in una pronta soluzione della situazione".

Le indagini per ricostruire quanto accaduto sabato notte, a partire dall’uscita delle pattuglie e fino al ritrovamento del cadavere del 30enne, proseguono ora nel più stretto riserbo.

I carabinieri indagati, fra cui un ferrarese, non sono stati sospesi dal servizio, i sindacati invitano infatti "a non prendere provvedimenti affrettati" e si dicono fiduciosi nella magistratura.

v.r.