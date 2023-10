Morte sospetta. Orari e spostamenti, la chiave del giallo nelle telecamere

Le telecamere di quel parcheggio sono già al vaglio dei carabinieri, che si occupano delle indagini. Ma ci sarebbero altri filmati ora nelle mani degli inquirenti, che potrebbero svelare qualcosa di diverso, ipotesi ‘alternative’ sulla morte di Taissir Sakka.

Proseguono a 360 gradi gli accertamenti per far luce su quanto accaduto sabato notte nel parcheggio del Cinema FilmStudio 7b, in via dell’Abate, vicino alla stazione dei treni.

L’unico dato di fatto, ora, è che Taissir, 30enne tunisino cresciuto a Modena, è stato trovato morto alle 9 di domenica mattina con una grossa ferita al capo. L’ipotesi predominante è che il giovane, dopo una notte ‘brava’, fatta di violente liti e di alcol all’esterno del circolo Arci di Ravarino, sia poi caduto violentemente al suolo.

Ma gli amici e, soprattutto la famiglia, non la pensano così. Infatti il fratello del giovane, Mohamed ha sporto denuncia ‘ipotizzando’ scenari ben diversi, ritenendo concreta la possibilità che il 30enne sia stato ucciso ed indicando anche eventuali responsabili (sulla delicata questione vige il più stretto riserbo). A fare la differenza sarà sicuramente l’esito dell’autopsia che, però, ieri ancora non era fissata ma il conferimento dell’incarico ai periti potrebbe esserci già oggi.

Solo l’esame autoptico potrà fornire risposte certe sulla morte del 30enne, escludendo o confermando una causa violenta.

L’accertamento medico legale, infatti, potrà confermare l’ipotesi della ferita da ‘impatto’, legata alla caduta al suolo del 30enne ma potrebbe aprire anche nuovi scenari, come quelli di una lesione eventualmente causata da un corpo contundente. A che ora è arrivato Taissir in quel parcheggio?

Cosa è accaduto prima, nelle ore antecedenti il ritrovamento del suo cadavere ‘coperto’ da due auto?

Potrebbe essere stato trascinato in quel punto? Tutte domande a cui urge trovare risposta. Quello che ad ora si sa è che i carabinieri sono intervenuti sabato sera al circolo Arci di Ravarino, dove era stata segnalata una lite all’esterno del locale. Lite che vedeva coinvolti proprio i fratelli Taissir e Mohamed che avevano discusso con un altro gruppo di giovani tra offese e cocci di bottiglia rotti.

Taissir sarebbe stato poi portato in caserma, a Modena, dove lo avrebbe raggiunto il fratello. Qui il 30enne – noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti – sarebbe stato identificato e denunciato.

E’ quanto avvenuto dopo che resta ad oggi un mistero. Cosa hanno fatto i fratelli una volta usciti dalla caserma dove era stati portati dopo le 23? Cosa è accaduto in seguito?

Pare che sia stato proprio il fratello a fornire una spiegazione dettagliata agli inquirenti ma il contenuto di quella denuncia è al momento top secret.

Lo stesso Mohamed si sarebbe fatto refertare in ospedale, denunciando presunte aggressioni. "So chi ha ucciso Taissir" avrebbe messo a verbale nella denuncia.

Quel che si sa è che ci sarebbero alcuni video che potrebbero appunto portare alla verità. Immagini che fornirebbero elementi fondamentali alle indagini e su cui ora è necessario fare chiarezza. Ci sono infatti filmati di una telecamera che sono stati forniti ai carabinieri dai titolari del Dopolavoro Ferroviario, i primi ad aver individuato domenica mattina il corpo della vittima.

Ma ci sarebbero altri video che potrebbero dire molto su una notte ancora avvolta dal mistero, ad esempio quelli della telecamera vicina alla stazione dei treni.

Mentre la morte di Taissir resta un giallo, sono tanti i commenti di cordoglio degli amici e conoscenti sulla bacheca social del 30enne: "Avevi un cuore unico", "questa notizia mi strappa il cuore", "ti voglio ricordare così, con il sorriso che illuminava le giornate buie di chi ti stava accanto", "ci mancherai".