Modena, 6 febbraio 2020 - E' omicidio-suicidio l'ipotesi prevalente sulla duplice tragedia scoperta nel tardo pomeriggio in una palazzina di via Tamburini all'angolo con via Bonzagni (foto). I pompieri, dopo essere entrati nell’immobile hanno trovato i cadaveri di due persone, madre e figlio. I corpi sono stati trovati in due stanze diverse dell'appartamento e non risulterebbero segni di ferite.

Secondo le prime indiscrezioni, alcuni parenti si sono presentati alla porta della casa assieme agli assistenti sociali. Avevano chiesto l'intervento dei servizi sociali perché erano preoccupati per la salute dei due - lui 56 anni, lei 80 - a causa di alcuni episodi avvenuti nelle settimane precedenti. La prima visita, dunque, era stata programmata per questo pomeriggio.

Ma al bussare dei parenti e del personale dei servizi sociali nessuno ha risposto. Così sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta.

I due corpi sono stati trovati a terra, ormai senza vita. I vicini descrivono le due vittime come persone molto schive, che raramente si vedevano in giro. Gli uomini della polizia scientifica (video), assieme al pm di turno, stanno lavorando nel palazzo per ricostruire la dinamica della duplice tragedia. Sul posto anche la polizia municipale.