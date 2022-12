Morti a Serra, altri rilievi nella villa Tra le ipotesi c’è il duplice omicidio

di Valentina Reggiani

Un nuovo sopralluogo da parte dei Ris di Parma, insieme ai carabinieri del nucleo investigativo e dei colleghi di Pavullo per far luce su quanto accaduto tra le mura di quella villetta di via Belvedere, a Serramazzoni. La morte dell’imprenditore 77enne Claudio Belloi e dell’amico Francesco Bordone, 48enne muratore, infatti, resta per il momento un grande mistero.

Omicidio – suicidio: questa la principale ipotesi ma gli accertamenti di ieri da parte degli esperti del Ris, iniziati la mattina e terminati nel pomeriggio, erano volti a verificare, a capire anche se possano essere coinvolte altre persone nella vicenda. In che modo? E’ presto per dirlo ma pare che non possa essere esclusa a priori anche l’ipotesi del duplice omicidio, almeno fino all’esito degli accertamenti tecnici all’interno dell’abitazione di Belloi, dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita dei due uomini. Le salme, in stanze e in piani diversi, riportavano i chiari segni dei colpi d’arma da fuoco, che sul corpo di Bordone erano cinque. Dai primi accertamenti era emerso come fosse stato Francesco a colpire presumibilmente per primo, per poi rivolgere l’arma contro se stesso, ma ci sarebbero ancora tantissimi punti interrogativi su quanto accaduto davvero in quella casa. Scale, muri, stanze cosparse di sangue e abitazione completamente a soqquadro: segno di una avvenuta colluttazione tra le vittime o, a questo punto, tra le persone presenti. Se l’omicidio-suicidio fosse stato simulato? Ipotesi azzardata, certo ma a quanto pare sono necessari rilievi tecnici irripetibili per riuscire ad isolare tracce e indizi. Saranno sicuramente ricostruite le ‘traiettorie’ dei proiettili, saranno analizzate le tracce ematiche per verificare la morfologia degli schizzi, di chiazze o macchie di sangue sulla scena del crimine così come gli inquirenti si sono posti alla ricerca di eventuali tracce ‘estranee’ alle due vittime. Ci vorrà tempo per ricostruire quanto accaduto ma, sicuramente, molto potrà ‘dire’ l’esito dell’autopsia sul corpo delle vittime, in programma per oggi. I due uomini – legati da una forte amicizia ma anche da un rapporto di lavoro – sono stati trovati morti nella tarda mattinata di giovedì scorso ma pare che il decesso risalisse alla sera del martedì. Da martedì, infatti, Bordone non rispondeva al telefono ai suoi bambini mentre il cellulare di Belloi risultava spento da mercoedì. Giovedì mattina, quando l’anziano commerciante non si è presentato al mercato di Vignola dove i colleghi lo attendevano è scattato l’allarme. Belloi, storico ambulante del paese, aveva affittato uno dei suoi appartamenti di Serramazzoni a Bordone e spesso i due uomini venivano visti insieme, a cena. Nei giorni scorsi sono stati sentiti come persone informate sui fatti i parenti di Bordone, proprio per far luce sul suo rapporto con Belloi. I due, però, da sempre mostravano stima reciproca e si aiutavano l’un l’altro. Non ci sarebbe nulla, insomma, nel recente passato che possa giustificare l’ eventuale movente del delitto.

(Ha collaborato

Riccardo Pugliese)