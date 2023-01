Morti in villa a Serramazzoni, domani il funerale di Bordone

Il mistero non si è chiuso: le indagini, soprattutto a seguito del sopralluogo dei Ris durato ore, sono ancora in corso per stabilire cosa sia accaduto nella villetta di via Belvedere, a Serramazzoni.

Intanto in queste ore la procura ha liberato la salma della più giovane delle vittime, il 48enne Francesco Bordone originario di Modena. Il funerale è fissato per domani alle 14:30, nella nuova chiesa di S. Lazzaro, via Borri, di fronte al deposito ex-aeronautica. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il nulla osta, dalla Procura, anche per la salma dello storico ambulante del paese, Claudio Belloi. Nei giorni scorsi sul corpo delle due vittime è stato svolto l’esame autoptico all’istituto di Medicina legale. I due sono stati trovati morti prima di Natale a colpi d’arma da fuoco nella villa di Belloi ma il movente, così come la dinamica di quanto accaduto, presumibilmente un omicidio-suicidio, ancora non sono chiari.

Per chi li conosceva i due uomini erano legati da un profondo rapporto di stima ed amicizia tanto che Belloi aveva permesso a Bordone di abitare in uno dei suoi appartamenti a Serra. Non solo, i due amici trascorrevano molto tempo insieme e spesso cenavano nella villa del più anziano.

Il sopralluogo dei Ris era volto ad accertare che non ci siano terze persone coinvolte nella tragedia che ha scosso un intero paese.

v. r.