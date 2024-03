Morti per Covid, oggi il ricordo. Claudio fu tra le prime vittime: "Di mio padre mi manca il sorriso"

"Quello che più mi manca di mio padre è la ‘quotidianità’. Dal 1997 siamo sempre stati insieme in azienda, anche se dedicati a settori diversi. Quando ero in viaggio per lavoro lui si premurava sempre per me, mi chiamava al telefono, e io lo immaginavo là in azienda, nel suo ufficio, con il suo sorriso e la sua risata garbata". Oggi ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus: Claudio Rinaldi è stato tra le prime vittime carpigiane. È morto il 10 aprile 2020, a 78 anni, dopo aver combattuto oltre un mese contro il Coronavirus. "L’ultima volta che ho visto mio padre è stato l’8 marzo 2020 – ricorda il figlio Matteo – quando è stato portato in ospedale per effettuare una semplice lastra ai polmoni. Era dal 3 marzo che non si sentiva bene: febbre, tosse. Mia moglie è medico, lo aveva visitato, aveva iniziato le terapie e pareva reagire bene. Poi per sicurezza abbiamo chiesto di effettuare una lastra al Ramazzini: l’ho visto salire in ambulanza. Poi non l’ho più potuto vedere né sentire. Mi restano i vocali sul telefono che ci siamo scambiati quel giorno, sicuri che la sera sarebbe tornato a casa. Invece non è più tornato". Dal Pronto soccorso ad una camera di isolamento, la positività al tampone, la Terapia intensiva per un mese. "Tante volte abbiamo cercato di capire come e dove papà abbia preso il virus – prosegue Matteo – ricostruendo i suoi ultimi spostamenti. Non lo sapremo mai". Claudio Rinaldi era molto conosciuto in città: laureato in Scienze agrarie, ha fondato quasi 30 anni fa la Orsell, azienda specializzata in prodotti per la zootecnia e per la diagnostica veterinaria, in cui lavora anche il figlio Matteo. Era molto attivo anche nell’ambiente lionistico carpigiano: nell’annata 2016/2017 è stato presidente del Lions Club Carpi Host, che ha guidato con il suo inconfondibile stile. "Quei giorni terribili – conclude il figlio – mi hanno costretto a prendere in mano il timone della mia vita e mi hanno insegnato a non sottovalutare più nulla. In passato ci veniva da sorridere vedendo in Cina tutti con la mascherina, quella che poi è diventata la nostra ‘compagna’ quotidiana, imparando così l’importanza di tutelare noi stessi ma anche il prossimo".