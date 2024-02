Morti sul lavoro: la protesta. Croci davanti alla Prefettura: "Questa strage va fermata"

Dieci croci di legno sono spuntate nel pomeriggio di ieri davanti alla Prefettura di Modena in occasione dello sciopero nazionale proclamato dai sindacati confederali Cgil e Uil con le categorie degli edili e dei metalmeccanici Fillea e Fiom Cgil, Feneal e Uilm Uil. I lavoratori hanno incrociato le braccia per due ore in ricordo della strage di Firenze, nella quale hanno perso la vita cinque operai, e hanno richiesto un incontro in Prefettura, dove sono stati ricevuti e hanno manifestato le loro proposte nella speranza di smuovere le istituzioni a livello nazionale. Anche in Provincia di Modena, i numeri delle morti sul lavoro sono preoccupanti: si parla di quattordici decessi nel 2021; tredici nel 2022; quindici casi l’anno scorso e, nonostante il 2024 sia appena iniziato, sono già scomparsi due operai. Insieme ai manifestanti, era presente al sit-in di ieri anche Rosanna Russo, vedova di Salvatore Rabbito, operaio che nel 2021 morì a causa di un infortunio sul lavoro sull’Autostrada A15, in un cantiere nel Parmense. "Essere qui oggi è doloroso, è vero – chiarisce Russo – ma sono convinta che certe tragedie possano servire a non farne accadere altre in seguito. Quando ho sentito dell’incidente di Firenze, mi si è spezzato il cuore. Oggi più che mai, bisogna essere categorici: le morti sul lavoro non devono accadere". "È veramente svilente – aggiunge la manifestante – che, quando accade un incidente, si vada subito ad addossare la colpa ai lavoratori che sono morti. I corsi sulla sicurezza sono obbligatori e li svolgono tutti: bisognerebbe, invece, verificare se, in certi luoghi di lavoro, sia possibile rispettare le regole di sicurezza e se, soprattutto, i lavoratori le abbiano comprese". Tra le proposte dei sindacati emergono l’introduzione della patente a punti per le imprese, il potenziamento dei controlli di sicurezza nei luoghi di lavoro e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro. In ogni caso, il provvedimento più richiesto è l’abolizione immediata del subappalto a cascata, liberalizzato lo scorso luglio con il nuovo codice degli appalti. "A causa del subappalto a cascata – denuncia Rodolfo Ferraro, segretario generale Fillea Cgil Modena – ogni impresa finisce per tagliare in sicurezza e salari. Ci deve essere, a livello nazionale, una volontà politica per porre fine a questa strage: gli operai non possono pagare con la propria vita la logica del profitto". "Dall’inizio dell’anno – le parole di Stefania Ferrari, segretaria generale Fiom Modena – i morti sul lavoro in Italia sono più di 40 e i problemi sono tanti: i subappalti a cascata, ad esempio, creano situazioni paradossali nelle quali nessuna azienda riconosce i lavoratori come propri e, di conseguenza, non li tutela". "Oggi – conclude Alberto Zanetti, segretario provinciale della Uilm, Uil di Modena – occorre invertire alcune tendenze: siamo stanchi di sentirci dire che ci saranno più controlli quando sappiamo benissimo che gli ispettori sono in esaurimento. Sul sistema di appalti, prendendo come esempio l’ultima tragedia, a Firenze c’erano ben 61 aziende iscritte all’apertura del cantiere: continuare in questo modo non è possibile".

Jacopo Gozzi