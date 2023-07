Morti sul lavoro, presidio sindacale

’Basta morti sul lavoro!’ è lo slogan del presidio di Cgil Cisl Uil presso la prefettura di Modena, in programma oggi in viale Martiri della Libertà, dalle 11.30 alle 13. "Dopo l’infortunio mortale sul lavoro della settimana scorsa a Limidi di Soliera – spiegano le tre sigle – i sindacati Cgil Cisl Uil sono a denunciare ancora una volta la preoccupante escalation del fenomeno di infortuni e morti sul lavoro in provincia di Modena.

Sono 12.894 infortuni e nove morti, tra il 2022 e i primi cinque mesi del 2023, in provincia di Modena.

La sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere la priorità per aziende, sindacati e istituzioni. Cgil Cisl Uil chiedono al prefetto di Modena di sollecitare i controlli da parte di Ispettorato, Medicina del Lavoro, Inps e Inail, e farsi portavoce presso il Governo di aumentare gli organici del personale ispettivo".